泰國毒販為避追捕 整容成南韓Oppa

泰國一名毒販為逃避追捕，竟接受大型整容手術「變樣」成南韓靚仔樣。據報泰國警方在拘捕男子時亦對他的面容感到震驚，指他已經和此前完全不同樣。該名泰國毒販已逃亡3個月，是在曼谷向他人分派毒品時被發現。

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泰國傳媒報道，現年25歲的Saharat Sawangjaeng上周在曼谷一處公寓被捕，當局指他涉嫌進口及持有搖頭丸。據報他接受一系列的整容手術，面容已經完全不同。泰國警方亦發布他的相片，證實整容前後樣貌有鮮明對比。

目擊者形容，Saharat Sawangjaeng被捕時是「一個英俊的南韓男士」，據報泰國警方在拘捕他的時候亦感到震驚。Saharat Sawangjaeng亦將名字改成韓文名Seong Jimin，在被捕前已逃亡3個月，但在當局追蹤搖頭丸交易時被發現。

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當地傳媒形容，案件猶如1990年代荷里活電影《奪面雙雄》（Face/Off）劇情。Saharat Sawangjaeng其後承認，曾經在暗網上利用加密貨幣購買搖頭丸。他此前曾最少被捕3次，但都在拘留期間逃脫。

Saharat Sawangjaeng曾被警方發現藏有290粒搖頭丸，及2公斤的液體毒品。雖然他不懂韓文但計劃前往南韓開展新生活，他在被捕後拍攝影片中指，自己已經厭倦泰國，希望有新生活。

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責任編輯：李俊儀