明日起全面解除口罩令 包括室內及乘搭交通工具 高風險地如醫院可要求職員訪客戴口罩

過了近3年天天戴口罩的日子，終於可以結束。行政長官李家超周二（28日）出席行政會議前見記者宣布，明日（3月1日）全面解除口罩令，包括室內、戶外及乘搭交通工具，均無需佩戴口罩。

▲ 行政長官李家超周二（28日）出席行政會議前見記者宣布，明日（3月1日）全面解除口罩令（相片來源：政府新聞網）

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李家超表示，撤銷口罩令有數個考慮，第一是據數據顯示本港疫情受控、並無大反彈的跡象；第二是香港已建立廣泛及全面防疫屏障，重點人群無出現爆發，包括醫院、院舍及學校等。第三是病毒變異並無變壞情況。第四是冬季流感及呼吸道感染已臨近尾聲，風險可控，認為現時是適當時候全面撤銷口罩令。

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不過，高風險地方例如醫院、院舍等，負責人可以用「行政指令」方式要求職員及訪客戴口罩。

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責任編輯：陳詠妍