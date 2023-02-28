  • 18°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明日起全面解除口罩令 包括室內及乘搭交通工具 高風險地如醫院可要求職員訪客戴口罩

理財智慧 11:21 2023/02/28

分享：

分享：

過了近3年天天戴口罩的日子，終於可以結束。行政長官李家超周二（28日）出席行政會議前見記者宣布，明日（3月1日）全面解除口罩令，包括室內、戶外及乘搭交通工具，均無需佩戴口罩。

行政長官李家超周二（28日）出席行政會議前見記者宣布，明日（3月1日）全面解除口罩令（相片來源：政府新聞網）

【快閃優惠】銅鑼灣酒店中菜推點心放題優惠 任食90分鐘+送灌湯餃吉品溏心鮑魚 49折每位低至$148，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

李家超表示，撤銷口罩令有數個考慮，第一是據數據顯示本港疫情受控、並無大反彈的跡象；第二是香港已建立廣泛及全面防疫屏障，重點人群無出現爆發，包括醫院、院舍及學校等。第三是病毒變異並無變壞情況。第四是冬季流感及呼吸道感染已臨近尾聲，風險可控，認為現時是適當時候全面撤銷口罩令。

【理財個案】夫婦節儉多年部署退休大計 想每年去旅行6次可行嗎?，詳見【下一頁

不過，高風險地方例如醫院、院舍等，負責人可以用「行政指令」方式要求職員及訪客戴口罩。

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
口罩 疫情 李家超

下一篇文章

【理財個案】夫婦節儉多年部署退休大計 想每年去旅行6次可行嗎?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【快閃優惠】銅鑼灣酒店中菜推點心放題優惠 任食90分鐘+送灌湯餃吉品溏心鮑魚 49折每位低至$148
【快閃優惠】銅鑼灣酒店中菜推點心放題優惠 任食90分鐘+送灌湯餃吉品溏心鮑魚 49折每位低至$148
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【中電0002】中電上半年虧損48.55億 澳洲能源對沖合約輸80億 派第二期中期息每股0.63元不變
【中電0002】中電上半年虧損48.55億 澳洲能源對沖合約輸80億 派第二期中期息每股0.63元不變
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款