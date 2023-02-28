【MWC 2023】MWC廠商推手機概念新功能　捲屏機液體冷卻何時面世？

▲ MWC再度在巴塞隆拿舉行，多間手機品牌參展。

近年坊間有意見指出，智能手機發展已屆成熟，設計與功能難再有大進展。今年的MWC（世界行動通訊大會）中，主流手機廠商除了如往常推出新款手機，一些概念性新功能亦值得關注，比如水冷卻技術、捲屏顯示等，這些新研發的功能未必能馬上面世，但卻代表業界仍嘗試在現有限制上加添新意，吸引消費者。

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今年的MWC可謂顯示疫情後科技界正式復常的活動，據展方會前的預測，有約75000人及2000展商參與。多間內地品牌如小米、榮耀、Oppo等自然不會缺席，至於三星等則因早前已發布新機，未有大動作。

摺疊式智能手機經營數年，會否有另一款智能手機機型跑出？捲屏電話運用近幾年開始成熟的否捲式屏幕，廠商已陸續推出概念試作機，Motorola便在MWC展示其概念機Rizr Rollable、一部5吋15：9的屏幕，以捲動方式操作，可以伸展至6.5吋22：9，手機便攜性大幅提升。據參展的媒體報道，手機可設定為使用某些App時，例如YouTube，屏幕便會自動擴大。暫時未知這功能最終會否面世亦是未知數。

OnePlus向來都會在大會展示研發中的手機新功能，今年就以OnePlus 11概念機示範液體冷卻技術「Active CryoFlux」，與用於電競PC的技術類似，據廠方表示，技術會以微型泵將冷卻液輸送至手機的各位置，而且不會令手機顯著變笨重，而手機在充電時會降溫1.6度、遊戲時降2.1度，特別可以保持畫面顯示幀數，維持遊戲體驗。

▲ OnePlus在概念手機配置液體冷卻技術，機身甚至可見冷卻液輸送過程，未知最終會否採用這技術。（OnePlus官方圖片）

Nokia品牌發布3款手機，其中一款G22具「用戶能自行修理」這有趣特色，透過與iFixit的合作設計，該款機身結構簡單，一般用戶有能力自行更換電池或屏幕，廠商認為，這特色可以鼓勵延長換機周期，因漸見智能手機用戶在3年甚至逾4年都不換機，而簡化維修方法就可延長產品壽命。

▲ Nokia G22以簡單結構為賣點，用戶可以自行維修。（Nokia官方圖片）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦赴西班牙觀展，他表示，今次是事隔數年再度到MWC，感到不少廠商都熱切期待展會，

因為過去幾年電訊方面的業務都難以面對面交流，見到很多廠商都多派人員到現場。

場內人流方面，感覺更勝年初CES，已與疫前接近，相信與中國廠商終能夠大規模參展有關。

至於談及整體參展內容，方則表示，從展館及與廠商接觸所見，亦感到智能手機陷入樽頸，廠商陷於在屏幕大小、鏡頭功能傳統項目纏鬥，摺疊屏等相對革新者又未獲積極吹捧，未來一段時間的移動裝置，這悶局不會大改變，

暫時看不到下一個很令人眼前一亮的創新。

記者：周俊霖

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