北愛貿易調整協議 北愛民主統一黨立場懸而未決

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）周一（27日）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤，就調整脫歐後的北愛爾蘭貿易安排達成協議。但北愛民主統一黨（DUP）指仍需時間分析協議文本，對調整協議的立場懸而未決。

辛偉誠與馮德萊恩會晤 達成北愛貿易調整協議（第二版） 【下一頁】

保守黨内脫歐派與盟友北愛民主統一黨（DUP）成阻力，保守黨後座議員兼歐洲研究小組（ERG）主席弗朗索瓦（Mark Francois）早前警告，如DUP不同意的話，新協議就不會成事。

DUP黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson）對英國與歐盟協議有重大進展表示歡迎，但警告該黨仍對協議存在憂慮。

他指協議從廣義上在多個領域都有重大進展，但關鍵隱憂是在部分經濟領域，歐盟法律仍然適用於北愛。

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他表示該黨會花費時間研究細節，並按照DUP的七項測試來衡量協議文本。

唐納森的回應措辭謹慎，未有明確表態支持或反對協議。

但DUP議員佩斯利（Ian Paisley）的態度就更強硬，指調整協議未能達到標準。

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責任編輯：鄭錦玲