【俄烏戰爭一周年】耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助

美國財長耶倫（Janet Yellen）周一（28日）突然訪問基輔，並與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤。耶倫重申，美國將繼續經濟援助烏克蘭，協助對抗俄羅斯入侵。

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耶倫當日先後會見澤連斯基﹑烏克蘭財長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）及其他基輔政府高官，表明美國會一直支持烏克蘭，延續拜登（Joe Biden）早前訪問時的論調。

其後與澤連斯基私人會面時，耶倫亦大讚對方面對俄國入侵後展示的領導能力及決心。她亦歡迎澤連斯基加強政府監管及打擊貪污，有助確保美國經濟援助能夠相應支出。

澤連斯基會後在表示，美國自俄烏戰爭盟打以來一直支持己方，提供軍事裝備及財政援助。他另外強調，有需要進一步制裁俄羅斯，削弱對方金援戰爭能力。

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烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）表示，與耶倫曾討論加強制裁俄國，包括沒收俄羅斯被凍結的資產，作為烏克蘭戰後重建的資金。

然而，耶倫透露全數沒收俄羅斯央行約3,000億美元資產（約2.33萬億港元）存在重大法律障礙，並對限制俄國核能新措施有保留。

耶倫同日宣布，美國早前承諾提供的99億美元經濟援助（約770億港元），已有12.5億美元（約97.25億美元）已匯款。

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責任編輯：吳漢培