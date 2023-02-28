▲ 【內房危機】恒大債務重組據報遇阻 重組方案尚未獲主要債權人支持

據《彭博》引述知情人士報道，中國恒大 （03333） 尚未與主要債權人就境外債務重組方案達成協議，有機會未能避免被法院下令清盤。

知情人士指，中國恒大目前尚未與美元債持有人特設小組達成協議。當中，恒大與特設債券持有人小組的主要爭議包括恒大及其兩家香港上市子公司的股權價值。

據其他知情人士透露，債券持有人要求中國恒大在恒大汽車 （00708） 和恒大物業 （06666） 的所有持股，但中國恒大未能滿足並提出低於這一要求。彭博匯總數據顯示，中國恒大持有恒大物業一半左右的股權，持有恒大汽車將近60%的股權。

然而，中國恒大將於3月20日在香港面臨清盤呈請聆訊。集團此前表示，希望到3月初就美元債重組條款獲得主要債權人支持。

中國恒大就會談情況未予置評。美元債持有人特設小組的顧問Moelis &Co.和Kirkland & Ellis LLP不予置評。

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編輯：姚卓然