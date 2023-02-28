香港ETF市場極具優勢　瞄準中國市場獨特機遇

隨着內地今年初重新開放，中國經濟復甦前景明朗化，亦為中國A股市場加添催化劑，促使外國投資者加快重新配置中國市場的步伐。

今年截至2月24日，外資透過滬深港通北向交易淨買入A股的規模上升至超過1,530億元人民幣，較2022年全年淨流入（約900億元人民幣）明顯大幅上升。在香港ETF市場，透過滬深港通北向交易的ETF成交額亦持續強勁，年初至2月24日，平均每日成交額達到2.4億元人民幣，較去年7月4日納入後首六個月達6,670萬元人民幣的平均每日成交額上升逾兩倍；單日成交額更於1月17日創下新高，達5.3億元人民幣。

資金顯著流入 聚焦中國股票ETF

隨著投資者重新審視中國市場，市場對追蹤中國主要指數ETF的需求越見殷切。投資於緊貼中國大市表現的股票指數的香港上市ETF，於1月份錄得淨流入43.2億港元（下同），其中，以富時中國A50指數及滬深300指數為基準的ETF淨流入規模最大，分別為18.4億元及16.4億元。

部分中國主題式ETF亦備受青睞，以恒生科技指數為基準的ETF（不包括槓桿及反向產品）於1月份錄得淨流入4.1億元，而一隻以中國消費為主題的ETF亦錄得淨流入9,706萬元。整體而言，中國股票ETF在1月份的平均每日成交額達到49.5億元，按月上升36%。

香港作為亞洲ETF中心 具多項優勢

香港市場不但是「連接中國與世界」的橋樑，在ETF投資方面亦有相當優勢，例如低稅、具效益的價格發現（price discovery）、多元的產品選擇，以及較低的交易成本。以下逐一解說：

首先，投資者買賣香港上市ETF時，相關股息及利息收入毋須繳納預扣稅。相反，美國上市ETF的股息稅率則高達30%。根據香港交易所的《香港投資者ETF稅務報告》，香港投資者透過香港上市ETF投資MSCI中國指數，其稅後股息收入可較投資同類美國上市ETF多出大概27%。

此外，香港上市ETF於亞洲時區交易，覆蓋中國市場的交易時段。因此，在香港上市的中國相關ETF之溢價/折讓普遍低於投資中國市場的美國上市ETF。

就產品選擇而言，香港ETF市場提供多元化的A股產品，涵蓋的主題包括機械人、人工智能、電子商貿、「環境、社會及管治」（ESG）等。自去年7月ETF獲納入滬深港通後，境外投資者更可透過香港投資中國市場的獨特機遇，目前北向合資格ETF共有97隻（截至2023年2月24日），涵蓋國企改革、國防、媒體、醫藥及稀土等獨特主題。

最後，香港上市ETF的二手市場交易印花稅自2015年起獲得豁免，可助投資者節省交易成本。目前，在香港上市的中國相關ETF逾50隻，瀏覽香港交易所網站，把握中國經濟復甦帶來的新機遇。

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