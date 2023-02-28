  • 17°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 10:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】ATM個別走、阿里巴巴續軟　理想績後跌4%　明取消口罩令、恒指早段升200點（不斷更新）

股市 10:06 2023/02/28

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股續展開20000點攻防戰。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 續跌逾1%，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 升逾1%，恒指高開76點，開報20020點，重上二萬及250天綫（約19962點），科指升0.3%，報4001點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +4
    +3

即市走勢︰

【10：05】車股逆市下跌，比亞迪 （01211） 跌近2%，吉利 （00175） 跌逾2%，長汽 （02333） 跌半成，廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：03】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 逆市跌1%，小米 （01810） 升2%。

【10：01】創科 （00669） 逆市跌3%，低見76.5元。

【09：59】香港科技探索 （01137） 升逾15%，高見5.82元。

【09：51】莎莎 （00178） 升逾5%，高見1.83元。

【09：50】大市升幅收窄至約100點，報20056點，升112點，科指升0.5%，報4008點。

【09：47】潤歌互動 （02422） 股價逆市跌逾22%，破底低見0.85元。

【09：45】聯通 （00762） 升逾4%，中電信 （00728） 升近4%，中移動（009491）升逾1%。

【09：42】美圖公司 （01357） 股價早段升逾8%，破頂高見3.25元。

【09：40】理想汽車 （02015） 最新跌4%，低見90.9元。

【09：37】大市早段升約200點。

【09：37】李家超：明日全面解除口罩令

【防疫措施】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩

【09：30】華置 （00127） 升逾4%。華置預計去年收入增5%至10%，又料將扭虧為盈，轉賺10.4億至12.7億元。

【華置盈喜】「大劉」劉鑾雄夫婦旗下華人置業料去年轉賺至少10.4億　證券投資虧損淨額大幅減少

【09：28】兗煤澳大利亞 （03668） 績後跌逾3%。兗煤澳大利亞去年純利35.86億澳元，按年升3.5倍，派發末期息0.7澳元。

【09：26】【業績︱信義系】信義光能跌逾1%　去年純利按年跌22.8%　末期息維持10仙　毛利率大跌13.8個百分點

【09：25】【易鑫2858】易鑫彈高8%　首派末期連特別息3.25仙　經調整利潤增1.5倍

【09：24】宇華教育 （06169） 復牌升逾37%。宇華教育截至去年8月底止年度純利11.26億元人民幣，按年跌33.4%，不派末期息。宇華教育自去年12月1日起暫停交易。　

【09：23】【業績│電動車】理想汽車低開2%　業績超預期　上季經調整淨利潤增加41%至9.68億人幣　車輛毛利率按年下跌

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 續跌逾1%，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 升逾1%，恒指高開76點，開報20020點，重上二萬及250天綫（約19962點），科指升0.3%，報4001點。

【09：13】期指開報19975點，升59點或0.3%。

【08：53】安域亞洲 （00645） 、宇華教育 （06169） 今早復牌。

【08：44】恒指黑期升78點，報20020點，道指期貨升37點，報32946點。

【08：38】【保險公司】富衛去年新業務價值按年增長29%至8.23億美元

【08：14】【人事變動】羅范椒芬將於5月退任中電獨立非執董　

【07：45】【Morning精點】蔡天鳳碎屍案前夫一家四口被控謀殺及妨礙司法公正、還押至5.8｜消息：最快3月1日撤口罩令

【07：45】港股ADR收報19937點，跌5點。滙豐 （00005） ADR折合報59.59元，較港收市價高0.54元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報349.97元，較港收市價高0.57元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.52元，較港收市價低1.88元或2.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美國1月耐用品定單跌4.5%，因波音定單縮減，而商業設備開支仍以5個月最快的速度增加，反映經濟強勁，美股周一向好；道指曾升372點，其後升幅收窄，最終升72點，報32889點；標指升12點，報3982點；納指升72點或0.63%，報11466點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升59點　阿里美股低港2%失88關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工、東方海外國際、呷哺呷哺

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工、東方海外國際、呷哺呷哺

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

香港ETF市場極具優勢　瞄準中國市場獨特機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升59點　阿里美股低港2%失88關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升59點　阿里美股低港2%失88關（不斷更新）
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【業績│公用股】中電去年純利大跌89%　末期息維持1.21元、股息率約5.5厘　澳洲業務蝕逾52億
【業績│公用股】中電去年純利大跌89%　末期息維持1.21元、股息率約5.5厘　澳洲業務蝕逾52億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款