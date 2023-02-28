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【港股市況】阿里巴巴跌逾3%、信義光能挫9%　恒指跌157點、2月累跌2056點（不斷更新）

股市 16:20 2023/02/28

分享：

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港股反彈乏力，二萬關及250天綫得而復失。恒指高開76點，早段曾升逾200點，其後升幅收窄，午後轉跌，恒指跌157點，收報19785點，。科指跌1.6%，報3925點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾1%，信義光能 （00968） 挫逾9%，中資電訊股造好，其中聯通 （00762） 升逾5%，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜968】信義光能半日插7%　券商稱毛利率持續受壓、一文看清大行看法

【大行報告｜AIA】大摩下調友邦目標價至108元、評級列「增持」　料去年新業務價值跌6%

財經日誌︰

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    +11
    +10

即市走勢︰

【16：10】港股2月累跌2056點或9.4%，年初至今升幅接近全數蒸發。

【16：10】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾1%，信義光能 （00968） 挫逾9%，中資電訊股造好，其中聯通 （00762） 升逾5%，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 升逾2%，恒指跌157點，收報19785點，二萬關及250天綫得而復失。科指跌1.6%，報3925點。

【16：00】恒指U盤前跌126點，報19816點。

【15：56】【新股IPO】九方財富9636孖展未足額認購　維天運通2482超購1.4倍

【15：50】【小米1810】小米Redmi推「300瓦神仙秒充」　聲稱5分鐘充滿電　股價逆市升

【15：37】香港寬頻 （01310） 中途停牌，停牌前報5.59元，升11.6%，成交1.4億元。

【15：28】【名家看法】陸東籲投資跟國策走、看好四大主題　邊款電動車會跑出？「一定唔係Tesla」

【15：25】阿里巴巴 （09988） 尾市跌逾3%，騰訊 （00700） 跌0.7%，美團 （03690） 跌0.5%。嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾4%，快手 （01024） 跌逾3%。

【15：12】【電池股】贛鋒鋰業挫4%　電池級碳酸鋰均價跌破每噸40萬元人幣

【15：09】恒指尾市跌約80點，報19862點，科指跌1.3%，報3938點。

【14：43】大市最新轉升，恒指升約7點，報19951點，科指跌0.7%，報3962點。

【14：27】【業績｜新能源股】協合新能源去年多賺10.7%　末期息增至3.5港仙

【14：26】【百度9888】百度蘿蔔快跑逾百台無人車落地武漢　訂單量突破200萬　股價逆市升逾1%

【14：16】【比亞迪1211】比亞迪據報「F品牌」首款產品聚焦越野領域　對標平治「G系」　股價午後續挫近3%

【14：11】教育股逆市向好，博駿教育 （01758） 升36%，金滙教育 （08160） 升逾27%，宇華教育 （06169） 升18%，銀杏教育 （01851） 升11%。

【14：00】【HKBN】香港寬頻抽升逾一成　傳收到HGC提出全購

【14：06】港股午後曾跌最多140點，低見19802點，最新跌約58點，報19885點，科指跌1.3%，報3936點。

【13：35】【香港樓市】施永青：辣招只是換取時間的「權宜之計」　不宜長期倚賴辣招去控制樓市

【13：31】阿里巴巴 （09988） 跌3%，大市跌近100點，報19845點。

【13：30】中國光大水務 （01857） 績後偏軟，跌0.7%。

【業績｜公用股】光大水務去年少賺16%　削末期息至5.14港仙、股息率仍達7厘

【13：27】恒指最新跌約40點，至19900點關口，科指跌1.3%，報3937點。

【13：15】大市曾轉跌，低見19921點，最新升約6點，報19950點。

【13：11】【香港樓市】施永青：三大原因對本港經濟及樓市前景感憂慮　用家可買樓、炒家未到大舉入市時候

【13：07】阿里巴巴 （09988） 午後跌2%，美團 （03690） 升幅全消，騰訊 （00700） 升0.2%。

【13：06】大市升幅收窄至約10點，回落至二萬點及250天綫之下，報19954點。

【13：00】港股午後初段升約60點，報20003點，科指跌0.7%，報3961點。

【12：57】【內房違約】「示範民企」旭輝3億美元境外永續債未依時還息　股價半日插13%

【12：00】恒生指數半日反彈82點，報20025點，重上二萬關及250天綫，成交596.8億元。科指跌0.6%，報3967點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 升0.7%。三大中資電訊股造好，聯通 （00762） 升逾4%，中電信 （00728） 升近4%，中移動 （00941） 升逾2%。內房、車股向下，碧桂園 （02007） 跌近4%，吉利 （00175） 跌逾3%。部分本地零售股向好，其中莎莎 （00178） 升逾5%。

【11：45】恒指中午收市前升約80點，報20024點，科指跌0.4%，報3972點。

【11：32】內地股市向好，上證半日升微升0.07%，深證升0.2%，創業板指升0.5%。

【11：24】旭輝 （00884） 跌幅擴大至16%，低見0.84元。

【11：22】【HSBC滙豐】滙豐香港投行高層「無房坐」？　滙豐新安排據報引不滿、CEO兩年已身體力行

【11：04】嗶哩嗶哩 （09626） 最新跌逾4%，低見155元。

【10：56】【互聯網監管】嗶哩嗶哩挫3%創逾兩個月低　廣電總局研部署加強短視頻管理　防範未成年人沉迷

【10：51】友邦 （01299） 升逾2%，滙豐 （00005） 升逾1%。

【10：47】【業績｜生科股】百濟神州彈高3%　上季淨虧損收窄24.6%至4.45億美元　全年收入增20.3%

【10：47】恒指最新升約185點，報20128點，科指升0.5%，報4008點。

【10：43】【內房危機】恒大債務重組據報遇阻　重組方案尚未獲主要債權人支持

【10：41】旭輝 （00884） 挫一成，低見0.88元。

【10：37】內房股向下，中海外 （00688） 跌0.7%，潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 跌逾2%，雅居樂 （03383） 跌逾1%。

【10：33】新東方在綫 （01797） 逆市挫6%，低見44.55元。

【10：28】美團 （03690） 升3%，高見140.4元。

【10：22】博駿教育 （01758） 昨日回吐後再展升勢，股價今早升逾7成，高見0.51元。

【10：20】美團 （03690） 撐市，升幅擴大至逾2%，高見139.9元。

【10：17】美圖公司 （01357） 升幅擴大至逾11%，破頂高見3.33元。

【10：09】大市升幅進一步收窄至約50點，20000點爭持，升56點。

【10：08】中投基金 （00612） 續彈，股價升25%，高見2.4元。

【10：05】車股逆市下跌，比亞迪 （01211） 跌近2%，吉利 （00175） 跌逾2%，長汽 （02333） 跌半成，廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：03】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 逆市跌1%，小米 （01810） 升2%。

【10：01】創科 （00669） 逆市跌3%，低見76.5元。

【09：59】香港科技探索 （01137） 升逾15%，高見5.82元。

【09：51】莎莎 （00178） 升逾5%，高見1.83元。

【09：50】大市升幅收窄至約100點，報20056點，升112點，科指升0.5%，報4008點。

【09：47】潤歌互動 （02422） 股價逆市跌逾22%，破底低見0.85元。

【09：45】聯通 （00762） 升逾4%，中電信 （00728） 升近4%，中移動（009491）升逾1%。

【09：42】美圖公司 （01357） 股價早段升逾8%，破頂高見3.25元。

【09：40】理想汽車 （02015） 最新跌4%，低見90.9元。

【09：37】大市早段升約200點。

【09：37】李家超：明日全面解除口罩令

【防疫措施】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩

【09：30】華置 （00127） 升逾4%。華置預計去年收入增5%至10%，又料將扭虧為盈，轉賺10.4億至12.7億元。

【華置盈喜】「大劉」劉鑾雄夫婦旗下華人置業料去年轉賺至少10.4億　證券投資虧損淨額大幅減少

【09：28】兗煤澳大利亞 （03668） 績後跌逾3%。兗煤澳大利亞去年純利35.86億澳元，按年升3.5倍，派發末期息0.7澳元。

【09：26】【業績︱信義系】信義光能跌逾1%　去年純利按年跌22.8%　末期息維持10仙　毛利率大跌13.8個百分點

【09：25】【易鑫2858】易鑫彈高8%　首派末期連特別息3.25仙　經調整利潤增1.5倍

【09：24】宇華教育 （06169） 復牌升逾37%。宇華教育截至去年8月底止年度純利11.26億元人民幣，按年跌33.4%，不派末期息。宇華教育自去年12月1日起暫停交易。　

【09：23】【業績│電動車】理想汽車低開2%　業績超預期　上季經調整淨利潤增加41%至9.68億人幣　車輛毛利率按年下跌

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 續跌逾1%，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 升逾1%，恒指高開76點，開報20020點，重上二萬及250天綫（約19962點），科指升0.3%，報4001點。

【09：13】期指開報19975點，升59點或0.3%。

【08：53】安域亞洲 （00645） 、宇華教育 （06169） 今早復牌。

【08：44】恒指黑期升78點，報20020點，道指期貨升37點，報32946點。

【08：38】【保險公司】富衛去年新業務價值按年增長29%至8.23億美元

【08：14】【人事變動】羅范椒芬將於5月退任中電獨立非執董　

【07：45】【Morning精點】蔡天鳳碎屍案前夫一家四口被控謀殺及妨礙司法公正、還押至5.8｜消息：最快3月1日撤口罩令

【07：45】港股ADR收報19937點，跌5點。滙豐 （00005） ADR折合報59.59元，較港收市價高0.54元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報349.97元，較港收市價高0.57元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.52元，較港收市價低1.88元或2.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國1月耐用品定單跌4.5%，因波音定單縮減，而商業設備開支仍以5個月最快的速度增加，反映經濟強勁，美股周一向好；道指曾升372點，其後升幅收窄，最終升72點，報32889點；標指升12點，報3982點；納指升72點或0.63%，報11466點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升59點　阿里美股低港2%失88關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工、東方海外國際、呷哺呷哺

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責任編輯︰梁浩碩

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