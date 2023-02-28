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【TSLA】Tesla德國廠單周產量突破4000輛　較原定計劃提前3周達標

股市 07:59 2023/02/28

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【TSLA】Tesla德國廠單周產量突破4000輛　較原定計劃提前3周達標

Tesla（美：TSLA）旗下德國勃蘭登堡州車廠，單周產量達4000輛，較原定提前3周達標。

Tesla（美：TSLA）歐洲公司發文指，「本周柏林超級工廠生產了4000輛Model Y。祝賀Tesla團隊！」公司原計劃在3月13日當周將勃蘭登堡的產量提高到4,000輛，到6月底達到5,000多輛。去年10月達到每周2,000輛的產量，12月達到每週3,000輛。

按照新的每周產量，Tesla在德國的工廠年產量將超過20萬輛。公司表示，勃蘭登堡工廠計劃的最大產能為每年50萬輛汽車，接近每周1萬輛。而德國工廠的產量現在是上海Model Y產量的三分之一。

Tesla將於周三在公司舉行投資者日時向分析師更新其戰略。

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編輯：姚卓然

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