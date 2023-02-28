【業績｜ZM】Zoom季度收入勝預期、全年指引樂觀　股價盤後升逾7%

▲ 【業績｜ZM】Zoom季度收入勝預期 股價盤後升逾7%

Zoom（美︰ZM）公布季度業績，Zoom季度由盈轉虧，蝕1.04億美元，為2018年以來首次出現淨虧損，收入按年升4%至11.2億美元，高於市場預期的11億美元，經調整每股收益1.22美元，高於預期的0.81美元。Zoom股價盤後升逾7%，報79.21美元。

期內，企業營收6.36億美元，按年增長18%。全財年計，企業營收24.09億美元，按年增長24%。過去一年花費超過10萬美元的客戶，按年升27%。

Zoom此前宣布將裁員1300 人，佔其員工總數的15%。Zoom財務總監Kelly Steckelberg表示，作為重組一部分，正優化戰略，以更好地支持企業客戶並提高生產力。

Zoom預計今年增長將繼續放緩，預計收入在44.35億至44.55億美元，意味著增長1.1%，至於分析師預期為46億美元，調整後每股收益預料將在4.11美元至4.18美元，高於分析平均預期的3.66美元。

至於本季，Zoom預計調整後每股收益為0.96美元至0.98美元，高於分析預期的0.84美元，收入為10.80億至10.85億美元，低過預期的11.1億美元。

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責任編輯︰梁浩碩