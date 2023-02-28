【日圓滙價】大摩轉軚睇跌日圓4%至142　唱港紙即係幾多？

▲ 【日圓滙價】大摩轉軚睇跌日圓7%至142 唱港紙即係幾多？

日本旅行好消息，摩根士丹利策略師已轉向看跌日圓兌每美元，並建議押注日圓兌1美元跌至142，較現價136潛在跌幅4.4%，即每百日圓兌港元大概在5.5算水平，理由是日本央行在加息方面可能會進一步滯後。策略師建議在136.2設立美元兌日圓好倉，目標142，止蝕位在132。

大摩指，日本候任央行行長植田和男似乎將繼續強調通脹獲工資增長支持的重要性，意味着未來數月通脹放緩，市場會對近期貨幣政策調整的預期落空後，會有重新定價的空間。而且日本央行落後海外加息的形勢，將會令日圓兌其他貨幣受壓。再加上相對市場隱含美國終端利率攀升，美元兌日圓的相對關係仍然太低。大摩還指出，關鍵的外滙問題，不在於儲局如何回應美國強勁的數據，而在於海外央行本身的想法。

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記者：譚志偉