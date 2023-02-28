【TSLA】馬斯克重奪世界首富　Tesla再升10.75美元破200關　貼價期權升近倍博賭上220美元

▲ 馬斯克重奪世界首富

Tesla特斯拉（美：TSLA）在投資者日前急升10.75美元或5.5%，再度突破200美元，單日成交330億美元（約2590億港元），今年以來累積大升84.45美元，創辦人馬斯克身家亦迅速回升，據彭博資料，馬斯克身家增至1871億美元（約1.47萬億港元），超過法國富豪、奢侈品巨頭LVMH集團創始人Bernard Arnault的1853億美元。

特斯拉現價207.63美元，期權市場行使價210美元3月3日、即周五到期的認購期權炒升84%至6.65美元，未平倉合約2萬張，不過，投資者更部署行使價220美元的認購期權，未平倉合約3.7萬張，期權價再急升90.5%至3.2美元，博馬斯克於美國時間周三舉行特斯拉投資者日公布「Master Plan」第三階段計劃時，有任何爆炸性言論，刺激這槓桿市場炒作。

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記者：譚志偉