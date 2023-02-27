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【電盈00008】Viu付費用戶去年飆升45％ 2022年第四季成帶領東南亞OTT市場訂閱增長動力之一

股樓投資 20:29 2023/02/27

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電訊盈科（00008）旗下泛區域串流視像平台Viu，於去年度首次錄得全年 EBITDA 正數。每月活躍用戶（MAU） 總數按年上升13％至 6,640 萬名，期內付費用戶飆升45％至 1,220 萬名。目前Viu於16個市場提供服務，當中在東南亞的每月活躍用戶總數連續 12 個季度保持領導地位， 付費用戶數目及串流分鐘亦穩踞前兩位。

2022年，Viu收益亦按年上升45％至 2.06 億美元，自2015年推出以來，Viu 是區內首批採用訂閱及廣告並行模式的服務商。憑著持續推動直接面對消費者（D2C）服務的成果，加上與本地及地區性電訊營運商、數碼夥伴、品牌及廣告公司合作擴大分銷渠道，推動Viu於訂閱制自選服務（SVOD）和廣告制自選服務（ AVOD）錄得穩健增長。
 

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

根據 MPA 最近發表的《SEA Online Video Consumer Insights & Analytics, Q4 2022》報告，形容Viu去年的表現如下：「於2022年第四季，東南亞網上視像的新增付費用戶人數為460萬名，是自2021年第二季以來最大的升幅。Viu 是推動東南亞五個市場用戶淨增長51％的兩大OTT服務商之一。Viu成功以訂閱及廣告並行的模式，確立爭取用戶的渠道，且愈來愈專注於收費內容及付費用戶。此外，包含Viu在內的東南亞三大領先平台，佔區內訂閱總數52％。於去年第二季至第四季中，每季推出三至五齣韓劇，帶動訂戶增長，而配備字幕的綜藝娛樂內容，繼續為Viu營造出與其他 服務商的競爭差異。至於本地原創內容及收購免費電視節目內容，對保留訂戶起關鍵作用。」

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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Viu 行政總裁暨電訊盈科媒體集團董事總經理李凱怡表示，Viu Original 不斷增加的內容庫，以及締結更多本地及地區分銷合作，帶動Viu於2022年的用戶上揚及參與度，以及訂閱制自選服 務和廣告制自選服務收益的強勁增長。2023年公司會繼續為觀眾帶來精彩無限的內容之餘，亦因應大部分市場已回復至疫情前，會透過在不同市場推出一系列的現場活動及體驗，拉近藝人與粉絲之間的距離，進一步加深 Viu 與用戶的連繫及互動。

MPA 的報告亦有分析現今內容消費的趨勢，指出包括Viu泰國在內多個平台所提供的本地免費內容，是推動東南亞內容收視分額於第四季上升的主要原因。Viu Original 原創印尼劇集《Bad Boys Crazy Girls》獲報告評為第四季其中一套最有影響力的東南亞原創作品。 本地 Viu Original 原創製作不但成功刺激收視，更贏得多個地區性獎項，當中《Still》（菲律賓）、 《Ganjil》（馬來西亞）及《Wannabe》（泰國）於去年的 Asian Academy Creative Awards 中 奪取多個獎項。 踏入2023年，隨著每月活躍用戶總數及付費用戶持續增長，Viu 會為用戶帶來更多精彩內容及親身體驗，同時會善用市場擴張，把握優質訂閱及數碼廣告市場強勁增長的商機。

 

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撰文：張以正

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