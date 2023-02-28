【高息股】中電料澳洲業務上半年續面對挑戰 有意尋求夥伴合資營運

中電控股（00002）首席執行官藍凌志在網上業績會議表示，預期澳洲業務今年上半年仍面對營運挑戰，集團正尋求以合作夥伴或合資形式協助營運，而確保澳洲業務穩定，以及改善盈利同為集團優先考慮的工作。他指出，澳洲能源市場仍維持波動，高電價等情況未完結，公司落實保障煤炭供應及提升投資穩定度等指施，期昐情況改善，因此澳洲業務下半年前景較好。

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目前中電旗下的印度業務Apraava Energy，亦和加拿大魁北克儲蓄投資集團（CDPQ）以合資方式營運，各擁50%權益。

藍凌志續指，若歐洲、美國不向俄羅斯購買能源，由於供應短缺及需求上升，其價格續維持較高水平。俄烏戰事亦反映出全球公用事業對傳統能源的倚賴，並將加速推動零碳能源。

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