▲ 【阿里巴巴9988】阿里據報確定淘寶2023年五大戰略 務求性價比貫徹平台

阿里巴巴 （09988） （美：BABA）管理層據報近期已確定淘寶今年的五大戰略，分別是直播、私域、內容化、本地零售和價格力（價格競爭力）。有內媒引述，淘寶內部已經明確指出，今年相比GMV（商品交易總額）增長，更重要的指標是DAU（日活躍用戶）增長。

報道指，目前核心管理層已經有了初步方案如何展開上述五個戰略，但尚未最終作確認，報道引述多位阿里員工表示，只知道有上述五個戰略，但不清楚具體策略。

2023年延續「從交易走向消費」經營方向

內媒提到，2022年淘寶天貓的主要經營方向是「從交易走向消費」，阿里在2023年的工作重點將依然延續該方向，進一步提高淘寶天貓的用戶體驗和客戶價值，主要包括三個方面：

1）加強用戶黏性和時長，提供消費的豐富度，直播、私域、內容化三個戰略都是其中的手段；

2）提升商品性價比，包括市場機制的設計、各類營銷產品，淘特農產品、工廠貨直達消費者的業務模式突破，今年新提出的價格力戰略將聚焦於此；

3）本地零售戰略，通過本地供給和本地物流履約，配合淘鮮達、淘菜菜等去做高頻剛需、日用品必需品的即時需求。

鄒衍任「價格力」戰略項目經理

報道引述阿里人士稱，「價格力」指的不是簡單低價，而是高品質下的高性價比。「價格力」將由此前在淘特擔任產品負責人的鄒衍負責執行，今年2月，鄒衍被調任至大淘寶的平台發展中心，向該中心負責人王明強匯報。

鄒衍角色據報類似於「價格力」戰略的項目經理，一方面負責輸入此前淘特積累的低價供給和服務下沉人群的做法，另一方面負責對接大淘寶的各個業務中心。

主站淘寶App迎戰

報道分析指，可以確定的是，圍繞價格的戰役將是2023年電商平台之間競爭的重點，現時阿里對內把價格力列為今年的五大戰略之一，試圖用性價比貫徹整個平台，用主站淘寶App來迎戰。

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編輯：李哲毅