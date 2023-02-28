【易鑫2858】易鑫彈高8%　首派末期連特別息3.25仙　經調整利潤增1.5倍

▲ 【易鑫2858】易鑫首派末期連特別息3.25仙 經調整利潤增1.5倍

從事汽車融資的易鑫 （02858） 公布全年業績，收入52億元（人民幣，下同），按年增長48.9%，經調整淨利潤6.88億元，按年增152%，易鑫首次派發末期息1.95港仙，佔每股淨利潤約30%，特別息1.3港仙，全年派息共3.25港仙，現價股息率約2.7厘。

易鑫今（28日）彈高8%，報1.22元。

易鑫指，去年全年共錄得55.6萬筆融資交易，按年增長5%，全年融資額530億元，按年增長18%，二手車交易佔融資52%。易鑫指出，由於中國汽車擁有量持續增長，加上各種刺激政策的幫助，二手車業務有望迎來持續增長的機遇。

易鑫續指，房地產市場近年波動的背景下，汽車相關資產的投資愈來愈受金融機構青睞。2022年集團資金成本進一步降低，例如，2022年11月推出的資產支持票據項目中優先A1級別的利率為3.3厘，為集團過往所得的最優惠利率。

截至2022 年12月31日，易鑫的逾期90天以上比率略微下降至1.92%，而截至2021年12月31日為1.95%。

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記者：譚志偉