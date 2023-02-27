  • 16°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 22:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜生科股】百濟神州上季淨虧損收窄24.6%至4.45億美元　全年收入增20.3%

股市 21:46 2023/02/27

分享：

分享：

【醫藥股】百濟神州上季淨虧損收窄24.6%至4.45億美元　全年收入增20.3%

百濟神州 （06160） （美：BGNE）公布2022年第4季及全年業績，上季兩大核心自研藥物百悅澤和百澤安的產品收入大幅增長，期內收入為3.80億美元，按年增77.6%；淨虧損為4.45億美元，按年收窄24.6%；每股虧損0.33美元，每股美國存托股份ADS虧損4.29美元。

全年埋單，百濟神州全年收入14.2億元，按年增20.4%；淨虧損20.0億美元，按年增37.5%。

百濟神州稱，上季產品銷售額增長72.3%至3.39億美元，全年產品銷售額增長97.9%至12.55億美元。

上季百澤安中國銷售額增88%

上季百澤安在中國的銷售額為1.02億美元，按年增長88%，醫保報銷範圍擴大所帶來的新增患者需求、進一步擴大的銷售團隊以及藥品進院數量的增加，持續推動百澤安市場滲透率和市場份額提升。

百濟神州透露，繼續建設位於美國新澤西州霍普韋爾普林斯頓西部創新園區的旗艦級生產基地和臨床研發中心，該基地預留了超過100萬平方英尺可開發地產，以備用於未來的進一步拓展。

蘇州基地首階段預計今年內完工

另外，公司已完成位於中國廣州生物藥生產基地的擴建和藥品生產品質管制規範（GMP）認證，總產能已達到54,000升，預計2023年第二季度產能還將額外增加10,000升。

集團又指，同時繼續建設位於蘇州的新建小分子創新藥物產業化基地。第一階段的建設面積預計將超過55.9萬平方英尺，固體製劑產能可擴大至6億片劑次，該項目預計將於2023年內完工。

相關文章：

【生科股】百濟神州旗下百悅澤在美國獲批　用於治療慢性淋巴細胞白血病

【生科股】百濟神州旗下百悅澤正接受美FDA審評　下月中旬有結果

記者：李哲毅

美股 港股 百濟神州（美：BGNE） 百濟神州（06160）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【易鑫2858】易鑫首派末期連特別息3.25仙　經調整利潤增1.5倍

下一篇文章

【美國經濟數據】美國1月耐用品訂單按年跌4.5%　創近三年來最大跌幅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【恒指夜期+北水】北水再錄逾60億元淨流入　大手買騰訊盈富美團　恒指夜期升52點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水再錄逾60億元淨流入　大手買騰訊盈富美團　恒指夜期升52點（不斷更新）
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款