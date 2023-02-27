【業績｜生科股】百濟神州上季淨虧損收窄24.6%至4.45億美元　全年收入增20.3%

▲ 【醫藥股】百濟神州上季淨虧損收窄24.6%至4.45億美元 全年收入增20.3%

百濟神州 （06160） （美：BGNE）公布2022年第4季及全年業績，上季兩大核心自研藥物百悅澤和百澤安的產品收入大幅增長，期內收入為3.80億美元，按年增77.6%；淨虧損為4.45億美元，按年收窄24.6%；每股虧損0.33美元，每股美國存托股份ADS虧損4.29美元。

全年埋單，百濟神州全年收入14.2億元，按年增20.4%；淨虧損20.0億美元，按年增37.5%。

百濟神州稱，上季產品銷售額增長72.3%至3.39億美元，全年產品銷售額增長97.9%至12.55億美元。

上季百澤安中國銷售額增88%

上季百澤安在中國的銷售額為1.02億美元，按年增長88%，醫保報銷範圍擴大所帶來的新增患者需求、進一步擴大的銷售團隊以及藥品進院數量的增加，持續推動百澤安市場滲透率和市場份額提升。

百濟神州透露，繼續建設位於美國新澤西州霍普韋爾普林斯頓西部創新園區的旗艦級生產基地和臨床研發中心，該基地預留了超過100萬平方英尺可開發地產，以備用於未來的進一步拓展。

蘇州基地首階段預計今年內完工

另外，公司已完成位於中國廣州生物藥生產基地的擴建和藥品生產品質管制規範（GMP）認證，總產能已達到54,000升，預計2023年第二季度產能還將額外增加10,000升。

集團又指，同時繼續建設位於蘇州的新建小分子創新藥物產業化基地。第一階段的建設面積預計將超過55.9萬平方英尺，固體製劑產能可擴大至6億片劑次，該項目預計將於2023年內完工。

相關文章：

【生科股】百濟神州旗下百悅澤在美國獲批 用於治療慢性淋巴細胞白血病

【生科股】百濟神州旗下百悅澤正接受美FDA審評 下月中旬有結果

記者：李哲毅