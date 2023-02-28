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【互聯網監管】嗶哩嗶哩挫3%創逾兩個月低　廣電總局研部署加強短視頻管理　防範未成年人沉迷

股市 10:55 2023/02/28

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【互聯網監管】廣電總局研部署加強短視頻管理　防範未成年人沉迷

內地繼嚴防未成年人沉迷網絡遊戲後，廣電總局近日召開會議研究部署加強短視頻管理、防範未成年人沉迷等工作。會議指出，當前未成年人上網看視頻越來越普遍，要進一步創新管理理念思路，加強短視頻建設和管理。

嗶哩嗶哩 （09626） 跌3.2%，報157.2元，創去年12月7日低。快手 （01024） 跌1.5%，報53.4元。

會議提到，要大力激濁揚清，營造短視頻清朗空間，提高未成年人保護水平，強調在陶冶情操、啟迪心智、引領風尚方面對未成年人發揮潛移默化的積極作用。

會議要求，落實內容建設、融合傳播、優質供給、許可准入、日常監管、專項培訓、法規制度、算法管理等各項重點任務，促進短視頻健康發展，實現提質升級，為未成年人健康成長營造更加有利的網絡視聽環境，堅決維護未成年人權益。

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記者：李哲毅

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