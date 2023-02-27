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【虛擬銀行】Mox：去年底客戶信貸及墊款按年升6倍　向新客推數碼「4合1」服務

股市 19:15 2023/02/27

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【虛擬銀行】Mox：去年底客戶信貸及墊款按年升6倍　向新客推數碼「4合1」服務

虛擬銀行Mox Bank宣布，向新客戶推出「4合1」服務，客戶可運用減去貸款的剩餘信貸額以Mox Credit作其他貸款服務，包括「簽賬分期」、「卡數『即時清』」、使用Mox Credit作轉賬、繳費。新客使用Mox Credit消費，享1%無限CashBack及在特選商戶消費獲得5% CashBack；藉著參與迎新Bonus推廣及Mox Bonus推廣賺取6%存款戶口活期存款年利率。

該行稱，該創新服務重塑整個借貸申請體驗，讓新客戶可在下載Mox app後的幾分鐘內，完成申請Mox Credit「即時借」貸款；此外，他們亦可充分運用已批核的信貸額，使財務變得更靈活；使用Mox Card消費時享受吸引的CashBack，以及於存款時可賺取吸引的存款利率。

Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）表示，客戶信貸及墊款於去年底錄得強勁增長，按年升6倍。

相關文章：

【虛擬銀行】Mox Credit免手續費FPS轉賬上限降至5萬　零成本套現賺息幾乎玩完

編輯：胡學能

虛擬銀行 定期存款 Mox 銀行
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