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【電動車市場】日產提高美國EV系統產能　冀與Tesla競爭

科技 19:00 2023/02/27

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日產今（27日）宣布，提高今年的全球電動汽車（EV）銷售目標，另會提高美國的電動汽車動力系統產能。

汽車製造商日產（Nissan）近年積極發展電動車業務，以應對新能源汽車對汽車產業所帶來的競爭。日產今（27日）宣布，提高今年的全球電動汽車（EV）銷售目標，另會提高美國的電動汽車動力系統產能。

【進軍車界】Mercedes-Benz夥Google　提供車載數據及導航體驗

據外媒《路透社》報道，日產早前預料，到2030年該企的EV（即包括電動車及混能車）銷售，將佔全球銷量的50%，並推出23款EV車，其中包括15款純電動車。

但為更有效地實現其「Nissan Ambition 2030」的願景，日產將相關的銷量佔比提升至55%。新車計畫也有所改動，該企預計在2030年或之前，推出27款電動車及混能車，其中包括19款純電動車。

此外，為提高美國的電動汽車動力系統產能，趕上Tesla等新能源汽車市場主導者，日產行政總裁Ashwani Gupta表示，除了在田納西州Smyrna市的汽車工廠生產EV外，該企還計劃在同一個州分的Decherd市中，生產EV。另將正在考慮增加美國建立第二所電池廠，以符合美國《降低通脹法案（Inflation Reduction Act）》的要求。

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責任編輯：殷凱怡

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