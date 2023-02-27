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【新股IPO】九方財富周二起招股　入場費約9484元

股市 19:39 2023/02/27

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【新股IPO】九方財富明起招股　入場費約9,484元（圖：貝多財經）

內地財金資訊及軟件公司九方財富 （新上市編號：09636） 周二起至周五（28日至3月3日）招股，總發行5961.85萬股，本地公開發售佔1成，其餘9成為國際配售。每股招股價介乎16.98至18.78元，一手（500股）入場費9,484.69元，預計在下周五（3月10日）上市，中金公司為獨家保薦人。

九方財富招股集資規模10.1億元至11.2億元。集資淨額約20%，預計用於提高內容製作能力；約30%預計用於提升公司使用各種媒體平台的流量池；約30%預計用於改善公司的技術能力；約10%預計用於以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增長潛力的外部KOL或外部MCN；及約10%預計用作營運資金和其他一般企業用途。

是次發行引入5名基石投資者，合共認購4,400萬美元股份，其中新華保險 （01336） 旗下資產管理公司－新華資管香港、中國飛鶴 （06186） 持股股東、私募股權機構蘭馨亞洲、Duke King及和邦集團。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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記者：伍鍵文

港股 保險公司 中國飛鶴（06186） 財富及資產管理 新華保險（01336） 亞洲 香港 IPO
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