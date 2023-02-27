英國下調能源價格上限至3萬元 減幅逾23%

英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）周一（27日）宣布，因應能源批發價格回落而調整上限，能源價格上限由4月1日起下調至3,280英鎊（約3.08萬港元），減幅超過23%。

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能源價格上限目前為4,279英鎊（約4.02萬港元），當局今次大幅下調1,000英鎊後，料有助減輕英國基層家庭的生活成本壓力。

不過政府的能源補貼計劃4月起減磅，只能確保部分家庭無需支付相當於上限的全數能源費。英媒指基於上述原因，預計英國能源費仍會按年平均增加500英鎊。

批發天然氣價格已降至過去一年半低位，市場預期能源費用今年稍後會逐漸回落。但Ofgem預計，即使政府目前提供廣泛的一攬子支援措施，對英國許多家庭而言仍感到艱難，價格也不太可能回落到能源危機前水平。

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Cornwall Insight分析師預計，英國今年7月的能源價格上限為2,153英鎊，10月起會微升至2,161英鎊。

Cornwall Insight首席顧問勞里（Craig Lowrey）表示，4月的預測數據反映英國按年能源消費開支會實際增長兩成，届時民眾繳付的能源費料也會較目前高兩成。

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責任編輯：鄭錦玲