▲ 【華置盈喜】「大劉」劉鑾雄夫婦旗下華人置業料去年轉賺至少10.4億 證券投資虧損淨額大幅減少

大劉劉鑾雄及太太甘比陳凱韻旗下華人置業 （00127） 發盈喜，預計去年收入增5%至10%，以2021年收入13億元推算，2022年收入介乎13.65億至14.3億元。華人置業預計去年將扭虧為盈，轉賺10.4億至12.7億元。

華置指出，去年收入增加及產生溢利有三個主要原因。

1）華置去年確認一間持有香港物業發展項目（佔10%權益）的受投公司股息收入10.14億元。同時該受投公司賬面值於宣派股息時減少相應金額及於本年度本集團將於其他全面收益或支出中確認該減少為虧損。

2）華置投資物業公平值變動轉虧為盈，去年錄得公平值變動收益約5.28億元，而2021年則為虧損13.77億元，主要是旗下位於英國投資物業及一項香港重建物業公平值增加所致。

3）華置證券投資及財資產品之虧損淨額減少，去年華置出售部分證券投資及財資產品，預計帶來已變現收 益約2800萬元，及公平值變動未變現虧損約3.18億元，較2021年已變現虧損14.98億，以及公平值變動之未變現虧損9.48億元減少。然而，集團錄得利息股息收入亦有所減少。

華置2021年因投資中國恒大 （03333） 等內房損手而錄得全年虧損35.15億元。

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記者：李哲毅