【快閃優惠】銅鑼灣酒店中菜推點心放題優惠 任食90分鐘+送灌湯餃吉品溏心鮑魚 49折每位低至$148

港人最愛吃點心，不少中式餐廳也推出點心放題吸客，以一個價錢可以一次過任食多款點心。KKday將於周二（ 28日）下午3時推出銅鑼灣萬鎔少館的午市點心放題優惠，每位價錢低至148元。



位於銅鑼灣霎東街智選假日酒店內的萬鎔少館，是家集結藝術及新派粵菜元素的網紅餐廳。最近推出午市點心放題，客人可90分鐘任食燒賣、椰汁流心球、鮑汁豬手、吉列鳳尾蝦、萬鎔炒飯等。凡惠顧每位敬送胡椒雞湯灌湯餃1客（價值68元） 及 50 頭南非吉品溏心鮑魚 1 隻（價值188元）。每2位客人惠顧，送翡翠蝦餃皇1 籠（價值58元）。



【快閃優惠 - 低至 68 折】90 分鐘午市點心放題（2 位起）

KKday 優惠: 148元/位 (原價218元/位) 優惠連結：請按此

(另收加一服務費及茶芥)



【低至 86 折】90 分鐘午市點心放題（2 位起）

KKday 優惠: 188元/位 (原價218元/位) 優惠連結：請按此

(另收加一服務費及茶芥）

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午市點心放題包括：

點心任選任食 - 鮮蝦蟹籽燒賣、醬皇蒸鳳爪、山竹牛肉球、豉汁蒸排骨、奶皇包、椰汁流心球、脆皮奶卷、煎紅豆馬蹄糕、紅棗糕。

小食任選任食 - 酸辣汁/花雕醉雞中翼、鮑汁豬手、胡椒味菜豬肚、鹽酥雞、金腿律菜、吉列鳳尾蝦、涼拌雞絲粉皮。

粉麵飯任選任食 - 萬鎔炒飯、瑤柱金菇炆伊麵、懷舊豬油渣撈粗。

（菜單視供應情況而定，一切依現場提供為準）

用餐時段：星期一至日 首輪：11:00 - 13:30，次輪：13:30 - 16:00

【低至 49 折】午市點心自選 6 道菜套餐（2 位起）

KKday 優惠: 98元/位 (原價 198元/位) 優惠連結：請按此

(另收加一服務費及茶芥)

午市點心自選 6 道菜套餐精選美食包括：湯品 - 文思豆腐羹 /胡椒豬肚湯、點心 （每位選 1 款）- 翡翠蝦餃皇/ 原隻鮮蝦燒賣/ 豉汁蒸排骨/ 四寶滑雞扎/ 醬皇蒸鳳爪/山竹牛肉球/ 龍蝦湯鮮竹卷/ 紅油抄手/ 水晶菜苗餃/ 水晶粉果/ 香酥鮮蝦腐皮卷/ 野菜鲜蝦春卷；

小食 （每 2 位選 1 款）：魚腐泡勝瓜/ 鮑汁豬手/ 胡椒味菜豬肚/ 鹽酥雞/ 香酥難中翼/ 椒鹽九肚魚；

粉麵飯 （2-4 位選 1 款,5 位以上選 2 款）: 萬鎔炒飯/ 瑤柱金菇炆伊麵/ 懷舊豬油渣撈粗/方魚肉碎泡飯/ 干炒牛河；每位敬送懷舊芝麻卷或甜品 1 客。

用餐時段：星期一至日 11:00 - 16:00

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2023 年 2 月 28 日 15:00 至 3 月 6 日 23:59

使用日期：2023 年 3 月 1 日至 4 月 30 日

地址：銅鑼灣霎東街 33 號智選假日酒店 2 樓

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責任編輯：陳詠妍