  • 17°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快閃優惠】銅鑼灣酒店中菜推點心放題優惠 任食90分鐘+送灌湯餃吉品溏心鮑魚 49折每位低至$148

理財智慧 18:46 2023/02/27

分享：

分享：

港人最愛吃點心，不少中式餐廳也推出點心放題吸客，以一個價錢可以一次過任食多款點心。KKday將於周二（ 28日）下午3時推出銅鑼灣萬鎔少館的午市點心放題優惠，每位價錢低至148元。


位於銅鑼灣霎東街智選假日酒店內的萬鎔少館，是家集結藝術及新派粵菜元素的網紅餐廳。最近推出午市點心放題，客人可90分鐘任食燒賣、椰汁流心球、鮑汁豬手、吉列鳳尾蝦、萬鎔炒飯等。凡惠顧每位敬送胡椒雞湯灌湯餃1客（價值68元） 及 50 頭南非吉品溏心鮑魚 1 隻（價值188元）。每2位客人惠顧，送翡翠蝦餃皇1 籠（價值58元）。


【快閃優惠 - 低至 68 折】90 分鐘午市點心放題（2 位起）
KKday 優惠: 148元/位 (原價218元/位)  優惠連結：請按此
(另收加一服務費及茶芥)


【低至 86 折】90 分鐘午市點心放題（2 位起）
KKday 優惠: 188元/位 (原價218元/位)  優惠連結：請按此
(另收加一服務費及茶芥）

    點擊圖片放大
    +7
    +6

午市點心放題包括：
點心任選任食 - 鮮蝦蟹籽燒賣、醬皇蒸鳳爪、山竹牛肉球、豉汁蒸排骨、奶皇包、椰汁流心球、脆皮奶卷、煎紅豆馬蹄糕、紅棗糕。
小食任選任食 - 酸辣汁/花雕醉雞中翼、鮑汁豬手、胡椒味菜豬肚、鹽酥雞、金腿律菜、吉列鳳尾蝦、涼拌雞絲粉皮。
粉麵飯任選任食 - 萬鎔炒飯、瑤柱金菇炆伊麵、懷舊豬油渣撈粗。
（菜單視供應情況而定，一切依現場提供為準）
用餐時段：星期一至日 首輪：11:00 - 13:30，次輪：13:30 - 16:00

【低至 49 折】午市點心自選 6 道菜套餐（2 位起）
KKday 優惠: 98元/位 (原價 198元/位) 優惠連結：請按此
(另收加一服務費及茶芥)

午市點心自選 6 道菜套餐精選美食包括：湯品 - 文思豆腐羹 /胡椒豬肚湯、點心 （每位選 1 款）- 翡翠蝦餃皇/ 原隻鮮蝦燒賣/ 豉汁蒸排骨/ 四寶滑雞扎/ 醬皇蒸鳳爪/山竹牛肉球/ 龍蝦湯鮮竹卷/ 紅油抄手/ 水晶菜苗餃/ 水晶粉果/ 香酥鮮蝦腐皮卷/ 野菜鲜蝦春卷；
小食 （每 2 位選 1 款）：魚腐泡勝瓜/ 鮑汁豬手/ 胡椒味菜豬肚/ 鹽酥雞/ 香酥難中翼/ 椒鹽九肚魚；
粉麵飯 （2-4 位選 1 款,5 位以上選 2 款）: 萬鎔炒飯/ 瑤柱金菇炆伊麵/ 懷舊豬油渣撈粗/方魚肉碎泡飯/ 干炒牛河；每位敬送懷舊芝麻卷或甜品 1 客。
用餐時段：星期一至日 11:00 - 16:00
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2023 年 2 月 28 日 15:00 至 3 月 6 日 23:59
使用日期：2023 年 3 月 1 日至 4 月 30 日
地址：銅鑼灣霎東街 33 號智選假日酒店 2 樓

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
餐廳情報 著數優惠 中菜 放題 點心 銅鑼灣

上一篇文章

【企業改革】60年來首次！Nokia宣布轉新Logo　意味轉型為商業技術公司

下一篇文章

【券商點睇】網易獲批多款新遊戲版號 料可扺消動視暴雪終止合作影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
【中電0002】中電上半年虧損48.55億 澳洲能源對沖合約輸80億 派第二期中期息每股0.63元不變
【中電0002】中電上半年虧損48.55億 澳洲能源對沖合約輸80億 派第二期中期息每股0.63元不變
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款