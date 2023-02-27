【企業改革】60年來首次！Nokia宣布轉新Logo　意味轉型為商業技術公司

諾基亞 (Nokia) 於周日宣布，計劃換走使用了60年的藍底白字品牌標誌。公司行政總裁Pekka Lundmark早前出席活動時表示，Nokia以往與智能手機有關，不過如今已為商業技術公司，改用新標誌意味着Nokia將邁向新階段。

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Pekka Lundmark於周一出席在巴塞羅那舉行的「2023年世界行動通訊大會」 (MWC)，並開幕前夕發表業務新方向時，發表上述言論。Nokia的新標誌不再使用原有的藍底白字，不只是字體及改為漸層色，日後公司亦將在不同情況下使用不同顏色配搭。

Pekka Lundmark於2020年接任Nokia行政總裁一職後，制定了三個階段的戰略：重置、加速和擴展。隨著重置階段的完成，他表示第二階段即將開始。

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Nokia自從2014年將裝置與服務部門賣給微軟後，已結束了手機方面的業務；至2016年HMD Global取得了在手機和平板裝置上使用Nokia商標的權利。此後，Nokia的核心業務聚焦於5G、雲端、數碼化等商用技術，這種轉變也令到她們與微軟 (Microsoft) 和亞馬遜 (Amazon) 等大型科技公司成為競爭對手。

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