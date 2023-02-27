【保險公司】宏利調查：12%香港受訪者有信心支付嚴重疾病醫療費

宏利香港就大灣區居民健康保障需求進行調查，結果顯示區內消費者憂慮不斷上升的危疾醫療開支與負擔能力之間的差距愈來愈大。這方面的顧慮令不少人重新審視他們對健康管理的計劃和準備，大約3分之2的大灣區受訪者表示希望可多為危疾保障下點工夫，但不知從何着手。

香港受訪者預期治癌開支達107萬港元

據該保險公司首個「大灣區健康保障度」調查顯示，癌症是大灣區居民最關注的危疾。但大灣區不同地方對於治療危疾所需的預計開支分野甚大。以癌症治療為例，內地大灣區城市的平均預計相關開支約為69.8萬元人民幣，相當於受訪者51個月的人均月入。香港和澳門受訪者分別預期癌症治療的開支可高達107萬港元、46.8萬澳門元，即分別相當於受訪者35個月、15個月的人均月入。

該保險公司指，用於治療嚴重疾病的龐大預計開支均突顯了大灣區11個城市消費者所面對的保障缺口。香港受訪者對負擔嚴重疾病所需醫療費用最為擔憂，只有12%受訪者表示有信心支付相關費用，而澳門和內地大灣區城市則分別有47%受訪者、45%受訪者表示有信心。

大灣區受訪者平均擁有3至4項保險方案。53%香港受訪者表示已買危疾保險、46%香港受訪者有買住院保險。在負擔得起的情況下，66%的香港受訪者表示仍有興趣購買新的或額外的醫療保險。

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編輯：胡學能