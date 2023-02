美兩「撞樣」女星頒獎禮唱雙簧 網民大讚：「今年最好笑」

第29屆美國演員工會獎(Screen Actors Guild Awards,簡稱SAG)於美國時間周日(26日)舉行頒獎禮,期間被指樣貌神似的兩名女星Jenna Ortega與Aubrey Plaza在頒獎時的表演,獲網民一致大讚好笑。

Netflix黑色幽默美劇《Wednesday》女主角Jenna Ortega與HBO劇集《白蓮會》(The White Lotus)女角Aubrey Plaza,頒發電視電影或迷你劇集最佳男主角時,自發調侃兩人被指神似的外貌。

Aubrey Plaza表示,

「唔明白點解要安排我哋同台。」(I don’t know why they paired us up together。)

Jenna Ortega隨即回應,

「係囉,我哋根本唔似。」(Yeah, I know, we have nothing in common.)

Aubrey Plaza and Jenna Ortega being dark and moody together…love lol#SAGAwards pic.twitter.com/DOsD3bswlW — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 27, 2023

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Aubrey Plaza指要搵出「幕後主謀」,Jenna Ortega稱咀咒「主事者」家族,然後兩人同步講出,

「睇住不幸降臨在他們的往後7代。」(watch as misfortune follows their bloodline for the next seven generations.)

二人的一唱一和表演惹得哄堂大笑,有網民甚至大讚,今次是2023年暫時最好笑的一次演出。

其他同場明星

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

責任編輯:吳漢培