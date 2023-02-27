【Nokia動向】Nokia推「anyRAN」解決方案　可合作夥伴雲和服務器中運行

諾基亞（Nokia）昨（26日）宣布撤換沿用60年的公司標誌，並表明將核心業務聚焦於5G、雲端、數碼化等商用技術。Nokia還宣布推出新RAN解決方案「anyRAN」，為移動運營商和企業在構建和發展無線電接入網絡時，提供更多選擇。

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Nokia移動網絡總裁Tommi Uitto指，anyRAN是一個新概念，旨在幫助移動運營商和企業擴展構建和發展無線電接入網絡的選擇。除了Nokia AirScale基地和Nokia AirFrame服務器外，anyRAN還可以在任何合作夥伴的雲基礎設施和服務器上運行。另可消除將專用、混合和完全基於雲端的運行解決方案混合在一起，從而在雲基礎架構層和數據中心服務器硬件層上，進行深度多層分解的複雜性。

他續指，基於服務器的Cloud RAN將不得不在中短期內與專用RAN共存，「這需要兩者之間的性能一致性和服務連續性。」anyRAN意味著該企可以為企業提供對Cloud RAN的協作方法，從而為企業提高效率、創新、開放性和規模。

外媒《Gadgetsnow》引述Fierce Wireless的報告分析指，雖然未知實際的anyRAN合作夥伴名單，但諾基亞已經與亞馬遜（Amazon）網絡服務、微軟（Microsoft）、Google，以及惠普（HP）和Dell等硬件供應商，簽署了GTM合作夥伴關係，這些企業或有機會是anyRAN的合作夥伴。

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責任編輯：殷凱怡

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