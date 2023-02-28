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英貿易大臣被揭曾迫同事辭職 務求拉約翰遜下馬

環球政治 09:05 2023/02/28

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英國多名内閣官員去年相繼辭職，向時任首相約翰遜（Boris Johnson）「逼宮」。現任貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）被揭去年除了有份跳船辭職，更向同事施壓逼迫他們辭職，務求要拉約翰遜下馬。

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約翰遜的長期盟友、時任内政部國務大臣哈林頓（Richard Harrington）上周六（25日）於Twitter發文披露栢丹娜向同事施壓一事。

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事發於去年7月，時任住房、社區和地方政府大臣高文浩（Michael Gove）遭約翰遜辭退。

栢丹娜其後辭任地方發展、房屋及社區部國務大臣，數小時後於通訊平台WhatsApp一個部長級群組發訊息，向政府助理黨鞭、司法部政務次官丹斯（Sarah Dines）施壓。

栢丹娜當時於群組發送一則訊息要求丹斯在午夜前辭職，以英文全大寫文字重覆寫道：「做啦。做啦。做啦。」（DO IT.DO IT.DO IT.）她又在句子尾段加上一個笑喊的表情符號。

再版占士邦小說將刪歧視字眼 符合「現代價值」 【下一頁】

然後她將地方發展、房屋及社區部國務大臣Stephen Greenhalgh與政務次官Eddie Hughes移出該群組。

當她開始將這批人踢出群組時，其中一名高文浩的顧問指，其他人只要保持安靜就可繼續留在群組。

前內政大臣彭黛玲（Priti Patel）批評，栢丹娜此舉相當於校園欺凌，認為有政客口是心非、不誠實和自私自利，正是公眾不信任資深政客的原因。

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責任編輯：鄭錦玲

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