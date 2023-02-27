【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息

▲ 今年恒生已第7度減港元定存息。

2月已屆尾聲，月結在即扯高拆息，但今天（2月27日）仍有兩間大小銀行減港元定期存款息，包括恒生（00011）削3個月、半年及1年期0.1厘，是今年第7度下調定存息；單以2月計已5度出手。至於星展狠削4個月以上年息，當中1年期劈0.5厘、至僅得3.3厘；尚幸建行亞洲加1個月0.1厘至3.1厘。

此外，比拼4大行的最新年息︰

3個月︰

滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）︰3.1厘

恒生︰3.09厘

渣打香港︰3厘

半年期︰

渣打︰3.4厘

滙豐及中銀︰3.3厘

恒生︰3.19厘

1年期︰

渣打︰3.6厘

滙豐及中銀︰3.5厘

恒生︰3.1厘

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●恒生今年7度減息 其中1年期定存息降至3.1厘

恒生回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供各類定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立12個月港元定期存款，特優年利率為3.1厘。

另方面，最近股評人被散戶問得最多，是應否參與領展（00823）的世紀供股，例如有自稱是心急的老股民，持有這房產投資信託基金（RElTs）多時，瞄準其穩健派息，猛問名嘴應否掏荷包供股，「一手黨」供股成本約884元，且為免碎股，須否掃入供股權湊夠一手；抑或棄供，索性把多餘錢轉作港元定期存款。

●專家：定存買股難直接比較 考量回報VS風險

專家建議領展供得過，凱基亞洲投資策略部主管温傑回應本報查詢指，散戶若看好領展的前景，就應該參與供股，主因有3︰今次供股集資所得，部分資金是用來還債，之後所付利息將減少；疊加領展有機會物色到回報不錯的投資項目；再者，供股後捧場客的長遠股數多了，要是這藍籌股年年增派息的神話未破，可能收息更多。

温傑提醒，如果擁躉選擇供股，要主動向銀行或證券行確認供股，須於3月21日下午4時前遞交申請及繳款。

相反，假如股東對領展的前景有保留，就應該及早沽出供股權；若不想供，可以於3月9日至16日將供股權賣出。

温傑強調，不宜將定存與股票投資作直接比較，原因是兩者屬不同類別，股票潛在回報相對吸引，但風險則遠高於定存。針對靠食息維生的避險族，不打算作投資的閒錢，可考慮轉作定期存款，冀保本賺息。

●Mox Bank 1個月10厘 存5萬賺息416元 明天截止

恒指今天失守兩萬點，領展卻逆市升近2%，收報50.85元，股息率逾5厘；而高盛及瑞信預測目標價為66.96元、星展是63.17元、大摩為60.25元。反觀，1年港元定期現時最高息是4厘，由信銀國際提供，但門檻僅須1萬元新錢，萬元戶穩袋400元。可是，1個月全城最高更達10厘，是渣打香港（02888）、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛擬銀行Mox Bank提供，新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月定存即享額外9.7厘年利率；連同0.3厘基本年利率，新客可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，賺息約416元；惟須注意超高息將於明天（28日）到期。

●富邦高息吸美元 新推3個月及半年5厘 跑贏花旗

順帶一提，富邦搶美金，今天新推3個月及半年期齊享5厘，超越花旗為同存期的破頂息。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

