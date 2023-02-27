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【領展823】領展向220名大學生發2萬元獎學金　得獎學生擴展至全港所有大學

股市 17:48 2023/02/27

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繼續有上市企業為本港學生提供支援，領展 （00823） 公布，向220名本地大學生頒發「領展大學生獎學金」，每人可獲2萬元獎學金，頒獎禮在上周六（25日）舉行，為4年來首次以實體形式進行，今年是首次將獎學金涵蓋範圍擴展至全港所有大學。

領展主席聶雅倫表示，自2021年起，除了接受八間由大學教育資助委員會資助的院校學生申請外，領展大學生獎學金亦接受來自三間自資院校及聯招修讀本港大學課程的學生申請。故此，今年首次有來自所有11間合資格大學的得獎學生。

是次獎學金申請人數超過 2,000 人，創歷史新高。香港社會服務聯會按申請人學業成績及社會服務紀錄，甄選出超過300人，並由50位不同界別代表組成的評審團，就學生在團隊協作及溝通技巧、邏輯思維及演示、以及社會服務三大範疇的表現作出評核。其中兩位香港中文大學的學生更連續四年獲頒獎學金。

領展大學生獎學金為領展旗艦慈善及社區參與項目，自2015年推出以來已授出1,380個獎學金，總金額達2,760萬元 。

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編輯：葉志偉

港股 領展房產基金（00823） 大學 領展
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