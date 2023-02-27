▲ 【業績｜信義系】信義能源去年少賺21.2% 末期息削26%、周息率5.7厘

信義能源 （03868） 公布2022年業績，全年收益23.15億元，按年增0.8%；純利9.71億元，按年跌21.2%；每股盈利13.33仙，派末期息7.4仙，按年跌26.0%；全年派15.1仙，按年少13.2%。信義能源績前跌2.2%，收報2.67元，以此推算，現價周息率約5.7厘。

信義能源稱，2023年計劃向信義光能 （00968） 及獨立第三方額外收購總核准容量介乎700至1,000兆瓦的大型平價上網太陽能發電場項目。

值得留意是，信義能源去年毛利跌2.7%至16.34億元，集團指出，內地今年10月頒布有關可再生能源項目電價調整應收款項的審查及核實工作擬出更詳細的要求，為審慎起見，集團從收益中扣除電價調整，涉約2.24億元。

此外，信義能源去年融資成本2.70億，按年增43.6%；所得稅開支2.98億元，按年增34.6%；金融資產減值虧損淨額錄3179.3億元等，拖累信義能源年內可供分派收入下跌。

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：

【業績︱信義系】信義光能去年純利按年跌22.8% 末期息維持10仙 毛利率大跌13.8個百分點

【光伏股】信義光能福萊特玻璃齊回吐逾2% 中國研限光伏技術出口以保領先地位

記者：李哲毅