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【阿里巴巴9988】螞蟻傳有意減持 印度支付商母企股權

股樓投資 18:17 2023/02/27

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外電報道，阿里巴巴(09988)旗下金融科技平台螞蟻集團，正考慮出售印度金融科技公司Paytm營運商部分股份，確保不會觸犯當地外資投資限制。外電引述消息指，螞蟻集團正討論減持Paytm母公司One 97 Communications股權的選項，具體細節可能會因監管和定價問題而改變。消息人士強調，螞蟻此次出售將是出於技術性原因，而非政治考慮。阿里全日收報89.4元，跌0.7%。

【滙豐控股5】滙豐傳正物色英國新總部選址 面積料較現總部減半  詳情請看【下一頁

報道指，螞蟻集團至去年底持有One 97 Communications約24.86％的股份，但在One 97 Communications進行回購後，螞蟻集團持倉比例被動地推高至超過25％。One 97 Communications的機構投資者，還包括日本科技巨企軟銀集團及股神巴菲特旗下的巴郡(美：BRK/A) 等。螞蟻母公司阿里，近年亦減少印度投資，先後出售當地生鮮電商Big Basket及食品配送公司Zomato股權。

【派息不變】中電去年少賺89％ 全年派息每股3.1元不變  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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【收購Twitter】傳Twitter將展開第八輪裁員 僱員人數縮減7成至約2,000人

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