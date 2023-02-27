  • 17°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱信義系】信義光能去年純利按年跌22.8%　末期息維持10仙　毛利率大跌13.8個百分點

股市 17:23 2023/02/27

分享：

分享：

信義光能去年純利按年跌22.8%　末期息維持10仙　毛利率大跌13.8個百分點

信義光能 （00968） 收市後公布，去年純利按年跌22.8%至38.2億元，末期息維持10仙，全年合共派27仙。期內，收益按年升27.9%至205.4億元，但毛利率大跌13.8個百分點至30%，主因於太陽能玻璃分部的盈利能力下降，以及電價調整應收款項的扣減，導致太陽能發電場業務的收入減少。

信義光能全日跌1.8%，收報9.23元，現價股息率報2.9厘。

去年太陽能玻璃銷售收益按年升35.6%至176.55億元。集團指，去年太陽能玻璃市場的整體供需形勢保持大致平衡。市場快速增長加上集團產能的提升，帶動集團去年太陽能玻璃銷量按年大幅增長44.4%。

然而，原材料和能源成本的顯著增加，以及市場供需更加平衡抑制了銷售價格增長，導致集團太陽能玻璃業務分部的毛利貢獻低於2021年，毛利率跌13.4個百分點至23.8%。

信團又指，薄片玻璃銷售額佔集團太陽能玻璃總銷售額的比例亦顯著增加，尤其在下半年，這有助減輕因原材料和能源成本上漲對毛利率造成的壓力。

目標新增7條新太陽能玻璃生產綫

展望未來，集團指，下游光伏裝置的增加將繼續推動太陽能玻璃需求的增長。集團將有序地擴大太陽能玻璃產能，預期兩條新太陽能玻璃生產線將在今年3月開始試產。

另外，今年太陽能玻璃產能目標是新增7條總日熔量為7,000噸的新太陽能玻璃生產綫，將太陽能玻璃的總日熔量從2022年底的1.98萬噸增加至今年底的2.68萬噸。而今年自主開發的太陽能發電場項目目標將介乎500兆瓦至800兆瓦之間。

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：

【光伏股】信義光能福萊特玻璃齊回吐逾2%　中國研限光伏技術出口以保領先地位

【盈警︱信義系】信義玻璃料今年純利按年挫55%至65%　受累兩原因

編輯：袁諾曦

港股 信義光能（00968）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【保險公司】萬通保險：有信心內地客新造保費佔比年底回復至疫前水平

下一篇文章

【新股IPO】內地生科股科倫博泰遞表申請上市　市傳集資逾23億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【口罩令】本港據報最快3月9日取消口罩令　口罩令到期後料不再延長
【口罩令】本港據報最快3月9日取消口罩令　口罩令到期後料不再延長
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【港股市況】恒指最後收跌66點、失兩萬關兼250天綫　海底撈彈高14%　比亞迪、聯通挫逾3%（不斷更新）
【港股市況】恒指最後收跌66點、失兩萬關兼250天綫　海底撈彈高14%　比亞迪、聯通挫逾3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款