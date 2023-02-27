【業績︱信義系】信義光能去年純利按年跌22.8%　末期息維持10仙　毛利率大跌13.8個百分點

▲ 信義光能去年純利按年跌22.8% 末期息維持10仙 毛利率大跌13.8個百分點

信義光能 （00968） 收市後公布，去年純利按年跌22.8%至38.2億元，末期息維持10仙，全年合共派27仙。期內，收益按年升27.9%至205.4億元，但毛利率大跌13.8個百分點至30%，主因於太陽能玻璃分部的盈利能力下降，以及電價調整應收款項的扣減，導致太陽能發電場業務的收入減少。

信義光能全日跌1.8%，收報9.23元，現價股息率報2.9厘。

去年太陽能玻璃銷售收益按年升35.6%至176.55億元。集團指，去年太陽能玻璃市場的整體供需形勢保持大致平衡。市場快速增長加上集團產能的提升，帶動集團去年太陽能玻璃銷量按年大幅增長44.4%。

然而，原材料和能源成本的顯著增加，以及市場供需更加平衡抑制了銷售價格增長，導致集團太陽能玻璃業務分部的毛利貢獻低於2021年，毛利率跌13.4個百分點至23.8%。

信團又指，薄片玻璃銷售額佔集團太陽能玻璃總銷售額的比例亦顯著增加，尤其在下半年，這有助減輕因原材料和能源成本上漲對毛利率造成的壓力。

目標新增7條新太陽能玻璃生產綫

展望未來，集團指，下游光伏裝置的增加將繼續推動太陽能玻璃需求的增長。集團將有序地擴大太陽能玻璃產能，預期兩條新太陽能玻璃生產線將在今年3月開始試產。

另外，今年太陽能玻璃產能目標是新增7條總日熔量為7,000噸的新太陽能玻璃生產綫，將太陽能玻璃的總日熔量從2022年底的1.98萬噸增加至今年底的2.68萬噸。而今年自主開發的太陽能發電場項目目標將介乎500兆瓦至800兆瓦之間。

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編輯：袁諾曦