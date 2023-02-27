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【業績│電動車】理想汽車業績超預期盤前升5%　上季經調整淨利潤增加41%至9.68億人幣　車輛毛利率按年下跌

股市 17:53 2023/02/27

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【業績│電動車】理想汽車上季經調整淨利潤增加41%至9.68億人幣　車輛毛利率按年下跌2.3個百分點至20%

理想汽車 （02015） 業績超預期，盤前股價大升5%。去年第四季非美國公認會計準則淨利潤按年增加41%至9.68億元（人民幣，下同），超預期的3.3億元估算；列帳淨利潤則為2.65億元。期內非美國公認會計準則經營利潤按年增長37%至5.69億元，預期為虧損3.7億元，按季亦轉虧為盈。理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想指，將繼續致力於研發投入、經營效率和規模提升。

上季汽車交付量按年增長31.5%

理想第四季收入按年增長66.2%至176.5億元人民幣，符預期。上季汽車交付量按年增長31.5%至46,319輛；車輛銷售收入按年增66.4%至172.7億元，按季則增90.9%；車輛毛利率按年下跌2.3個百分點至20%，按季則升8個百分點。

集團上季整體毛利率20.2%，按年下跌2.2個百分點至，按季則升7.5個百分點。第四季自由現金流增加101.6%至32.6億元，第三季的自由現金流為負19.6億元。

去年經調整淨利潤按年大跌97.3%

全年方面，理想去年非公認會計準則淨利潤按年大跌97.3%至2080萬元，列帳淨虧損擴大至20.3億元。理想全年交付量按年增長47.2%至達13.3萬輛，車輛銷售收入增加68.8%至441.1億元；車輛毛利率下降1.5個百分點至19.1%。

理想去年收入總額達452.9億元人民幣。截至去年底，理想汽車擁有288家零售中心，覆蓋121個城市，並於223個城市運營 318家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。

集團去年自由現金流減少48%至22.5億元。

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編輯：陳韻妍

港股 美股 理想汽車（Li Auto，美：LI） 業績公布 理想汽車—W（02015） 電動車 汽車 美國
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