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【保險公司】萬通保險：有信心內地客新造保費佔比年底回復至疫前水平

股市 17:29 2023/02/27

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香港和內地已恢復通關，萬通保險行政總裁葉嘉年表示，有信心今年底內地客在該公司香港的新造保費佔比回復至疫前水平，即佔香港整體新造保費約四成。他指公司為未來3年推行發展計劃，冀通過新產品方案、加速數碼轉型及優化服務體驗，冀將公司發展成國際保險企業，公司在港澳現有逾3000名代理人，較疫前略有增長，未來3年冀再吸納多3000代理人。

葉嘉年指，公司除了積極增員，亦會加強人才培訓及百萬圓桌會（MDRT）會員的培育發展，冀MDRT會員人數可翻倍。他又提到公司正與本港虛擬銀行商討銀保合作，虛銀客戶胃納與傳統銀行客戶不同，他相信若合作成功，料所推出的產品會是網上且性質較簡單。

短期內推新年金計劃　引多元貨幣元素

副總裁兼產品策略及定價部主管許丹萍表示，公司短期內會推出新年金計劃，料會引入多元貨幣等元素，冀可吸引訪港內地客。此外，她指公司的終身年金權益選擇有11款，是市場中最多，料未來還有新的權益選擇加入。

另外，萬通保險宣布冠名贊助《YF Life 萬通保險呈獻2023五月天［好好好想見到你］演唱會-香港站》，該演唱會4月在中環海濱活動空間舉行。

萬通保險現為雲鋒金融集團 （00376） 成員，集團的主要股東包括雲鋒金融控股有限公司以及美國萬通人壽保險公司。

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