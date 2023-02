馬斯克指控美國媒體與精英學府 歧視白人及亞裔

美國富豪馬斯克(Elon Musk)日前在自家社交平台Twitter發文,控訴美國媒體及精英學府歧視白人及亞裔人士,力撐早前因被指歧視黑人而遭多家媒體下架的諷刺漫畫《呆伯特》(Dilbert)的作者亞當斯(Scott Adams)。

馬斯克周日(26日)發文,先是指控美媒存在種族歧視,指多年來媒體曾種族歧視未白人人群,如今把目標指向白人及亞裔人士。

他指美國的精英大學﹑學院及高中亦出現同樣情況,直言大家可以嘗試不要成為一名種族歧視者。

馬斯克言論針對亞當斯早前因被指發表種族歧視言論,而遭大幅下架其作品諷刺漫畫《呆伯特》。

亞當斯上周在發布的影片中,談及一項新民意調查中,26%黑人受訪者不同意「身為白人無問題」(It's ok to be White.),並指有關人士是「仇恨集團」(hate group)。

同時,亞當斯表明自己會選擇住在較少﹑甚至沒有黑人的社區,亦建議白人聽眾遠離黑人族群。言論一出即掀起美國社會巨大爭議。

