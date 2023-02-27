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馬斯克指控美國媒體與精英學府 歧視白人及亞裔

環球社會熱點 17:30 2023/02/27

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美國富豪馬斯克（Elon Musk）日前在自家社交平台Twitter發文，控訴美國媒體及精英學府歧視白人及亞裔人士，力撐早前因被指歧視黑人而遭多家媒體下架的諷刺漫畫《呆伯特》（Dilbert）的作者亞當斯（Scott Adams）。

再版占士邦小說將刪歧視字眼 符合「現代價值」 【下一頁】

馬斯克周日（26日）發文，先是指控美媒存在種族歧視，指多年來媒體曾種族歧視未白人人群，如今把目標指向白人及亞裔人士。

他指美國的精英大學﹑學院及高中亦出現同樣情況，直言大家可以嘗試不要成為一名種族歧視者。

馬斯克言論針對亞當斯早前因被指發表種族歧視言論，而遭大幅下架其作品諷刺漫畫《呆伯特》。

白人學生控美傳統黑人大學歧視 索償1560萬元 【下一頁】

亞當斯上周在發布的影片中，談及一項新民意調查中，26%黑人受訪者不同意「身為白人無問題」（It's ok to be White.），並指有關人士是「仇恨集團」（hate group）。

同時，亞當斯表明自己會選擇住在較少﹑甚至沒有黑人的社區，亦建議白人聽眾遠離黑人族群。言論一出即掀起美國社會巨大爭議。

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責任編輯：吳漢培

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