【加電費】兩電3月起上調燃料調整費　中電加1.3%　港燈加4.7%

中電及港燈宣布，將由3月1日起上調燃料調整費。中電燃料調整費加0.8港仙，增加約1.29%，平均淨電價由每度電加至155.2港仙；而港燈則由每度電上調3.9港仙，增加約4.73%，平均淨電價將每度電加至200.9港仙，每度電價格升穿兩元。

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若根據3人家庭每月大約用275度電作計算，使用港燈的家庭，電費將由418.6元上升至429.32元，較今年1月多付約10.72元；至於使用中電的家庭，下月則由389.7元升至391.9元，比起今年初需多付約2.2元。

市民所交的電費由「基本電價」及「燃料調整費」組合而成。「基本電價」按照服務成本釐定，當中包括標準燃料成本及營運開支等；而「燃料調整費」則按實報實銷的原則，依據實際燃料成本與標準燃料成本的差額，調整燃料費，電力公司不會從燃料調整費中獲利。

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中電去年宣布凍結基本電價，不過燃料調整費由每度電54.8港仙，上調7.2港仙至62港仙；而港燈則調整平均淨電費至每度電197仙，較水平上調10.2仙，加幅5.5%。

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