香港九龍東智選假日酒店整合為星峰薈旗下部分　提供日租模式限時優惠

新地豪宅租務品牌Signature Homes宣布，將軍澳站上蓋星峰薈Vega Suites於3月1日將會整合香港九龍東智選假日酒店為旗下部分，全權負責營運管理，並正式提供日租及月租服務。項目更將於2023年下旬開始全面升級，正好為來港高端人士、鄰近大學的學生及海外訪港旅客，提供具靈活性且時尚完備的生活空間，配合其酒店級貼心服務。

新地Signature Homes董事總經理孫偉剛稱，隨著香港全面放寬入境政策，並恢復與內地通關，訪港旅客及商務人士人流明顯增長，無論是酒店宿旅或是長短期住宿均需求甚殷。集團看好市場前景，是次項目整合讓星峰薈提供更多元化的住宿方案，切合來港專才、海外及商務客人、大學生以至本地家庭各類客群的需要，為住客提供租期靈活 的全方位生活配套。

孫偉剛補充，集團將不再使用香港九龍東智選假日酒店這個品牌，是次整合將為星峰薈增加300間(開放式)房間，加上原有的176間精品時尚套房，共提供476間時尚套房，提供開放式至三房間隔，設日租至一年不等的租期，彈性滿足不同客戶的需求，目前推出全新酒店日租模式的限時優惠，由3月1日起，日租的住客可享提早入住及延遲退房優惠，提供更多彈性與便利，項目提供靈活住宿計劃及租期，除了酒店式日租外，服務式套房月租亦只由1.68萬元起。

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