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【澳元定期存款】澳元定存全城最高15厘 花旗料下周二澳洲加息0.25厘

17:03 2023/02/27

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花旗料今年中澳洲的息率將見頂。

澳洲將於下周二（3月7日）議息，花旗的專家料澳洲儲備銀行將加息四分一厘， 花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指， 澳洲料有機會加息25點子，第二季再加息25點子，而利率見頂水平為3.85厘。

●花旗首選澳元  通脹降等4因素利好  未來3個月料見0.68

此外，港元定期存款自去年底掀劈息戰；但澳元定存近期卻爆加息搶客戰，中資行更罕有鬥高息搶吸澳元，包括中銀香港（02388）於2月中新推3個月澳元定存年息享3厘，招商永隆更連番加息。

至於3大商品貨幣的首選，陳正犖表示最看好澳元，主因有4︰今年下半年中國經濟復甦；聯儲局政策可能轉向，對風險資產有利；澳洲通脹下降，導致澳元實際收益率上升；以及與其他央行相比，澳洲央行支持經濟增長的總體立場，或利好澳元。

陳正犖預期，未來3個月澳元見0.68，半年到1年上試 0.74，兩年長期目標挑戰 0.76高位；紐元同期依次報0.62 、0.66及0.67 ；加元3個月內料為1.4，未來半年至1年重上 1.3，長綫目標價 1.25。

澳元的後向亦繫於美元及美息，陳正犖透露，花旗分析員預料聯儲局或仍會加息三次，分別於3月、5月及6月每次加25點子，令利率最終水平可能達致5.25厘到5.5厘。

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陳正犖補充，花旗首席投資官預計，盡管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率，直到今年中；當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅降息，以防止經濟更深度衰退。而3個月內美滙指數預測為106.66 ，未來半年到1年為96.87 ，兩年長期目標為96.61。

●7天高息短存選擇多  建行亞洲年息15厘冠全城

那邊廂，業界建議對澳元有需要者，暫宜短不宜長，先開立7天短存，以便觀望澳洲的議息結果。何況短存高息選擇多，信銀國際7天年息報9.8厘，南商及集友的相同短存皆為10厘，中銀香港為12厘，滙豐（HSBC）及渣打香港（02888）皆為13厘，稍輸給恒生（00011）的13.9厘，而冠絕全城的高息王是建行亞洲的15厘。

1個月年息以花旗的7厘最高，3個月以富邦的3.3厘居首，半年期也是富邦的3.5厘稱王。另方面，如以長息來看，工銀亞洲及星展俱為2.7厘，大眾銀行是2.8厘，皆不敵富邦的3.8厘。

澳洲於2月加息0.25厘，令政策利率現為3.35厘，澳儲行打開口牌擬再加息痛擊通脹，一度刺激澳元直逼0.7關口。可是，市料加息快近尾聲，而富邦最近已減澳元定存息。

●華僑永亨：未來兩周 料澳元兌美元0.66至0.69

猶記得去年10月澳洲只加息0.25厘，低於市場預期的半厘，也扭轉曾連續3個月重手加0.5厘，當天鴿派消息一出，曾累澳元急挫1%、考驗0.64關。

澳元今天（2月27日）暫報0.67，談及短期操作，華僑永亨經濟師姜靜認為，美國新公布1月PCE物價指數環比意外創7個月最高增速，刺激美元突破105，累非美貨幣受壓，上周澳元累挫2.2%。估計未來兩周澳元兌美元介乎0.66至0.69，兌港元的支持位在5.23，阻力區在5.41。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君
 

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