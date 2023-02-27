【比亞迪 1211】 比亞迪加入減價戰？ 網傳王朝系列今年首次降價 官方回應為經銷商促銷活動

據內媒報道，從比亞迪（01211）銷商處獲悉，旗下「王朝系列」產品已經啟動降價，個別車款減價2萬元人民幣，而新款車型優惠幅度，普遍介乎6,000至8,000元人民幣，交車周期亦較去年出現不同程度的縮短。不過，比亞迪官方表示，公司經營情況穩定，部分地區降價為經銷商促銷活動，公司目前並沒有降價考慮。

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比亞迪股價受壓，低見211.2元，最多跌5.3%，收報215.4元，跌3.4%，見逾一個半月低位，成交額22.7億元。

大摩發表研究報告指，即使比亞迪至今仍未正式公布其調整建議售價（MSRP），但部分表現最好的廠商日後仍有資格獲得某些回扣，和新款及改款車型的優惠配額分配。該行認為，現時車企價格競爭加劇，但相信比亞迪較同業仍享較大需求彈性，減價仍應刺激訂單復甦，因此予其目標價220元，維持「與大市同步」投資評級。

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記者：郭秀慧