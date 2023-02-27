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【HSBC滙豐】滙豐客經app可免費向逾50國帳戶滙款　另向卓越理財客推信用額國際配對服務

股市 16:54 2023/02/27

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HSBC滙豐 （00005） 表示，最近已提升環球付款服務，個人客戶經滙豐香港流動理財應用程式，採取幾個簡易步驟，就可隨時隨地向全球逾50個國家/地區包括英國、澳洲、法國、德國、意大利、瑞士、新加坡等的滙豐及非滙豐銀行賬戶以當地貨幣進行環球付款，費用全免。惟該50個國家不包括美國、加拿大、日本等。

該行亦推出信用額環球配對服務，適用於滙豐卓越理財客戶，便捷他們申請信用卡，冀解決移居海外人士未能將其信貸紀錄轉至當地所造成不便。該配對服務讓海外的滙豐卓越理財客戶抵港後首次申請信用卡時，可按照他們於滙豐其他市場所享有的信用額處理審批。香港滙豐卓越理財客戶移居海外時，亦可享有相同禮遇。

此外，滙豐香港透過集團的環球網絡，協助客戶於出發前在全球超過30個國家/地區開戶；並同時提供包括海外升學及海外按揭轉介等增值服務，支援客戶各種國際需求。

調查：6成移居香港受訪者因無法轉移信貸紀錄致生活阻滯

滙豐委託機構去年底至今年初進行研究顯示，國際公民在辦理移居相關的財務事項時往往面對不少挑戰。在已移居香港的受訪者中，58%認為因無法轉移信貸紀錄，導致在處理生活基本需要時遇到阻滯，例如申請流動通訊服務或信用咭等；54%表示因為抵埗初期在開立銀行戶口、申請公用服務及互聯網服務等事遇到困難而未能適應新生活。即將移居香港的受訪者中，有 62%擔心到埗後如何管理現金流。同時，有75%對尋找切合個人需要的金融服務感到憂慮，這些都反映了財務不確定因素如何對影響他們移居海外的體驗。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，全球化及科技發展令數碼遊牧或國際化的生活變得更普遍，在去年，滙豐集團全球的國際個人客戶人數達到600萬；在香港，每4名個人客戶便有1人使用我們的環球銀行服務，反映在高度全球化下，市場對環球銀行服務需求的潛力。

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編輯：胡學能

港股 個人銀行 金融 銀行 滙豐控股（00005）
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