【衛星通訊】高通為小米、Oppo等多間手機製造商　提供衛星通訊功能

高科技產業盛事世界行動通訊大會（MWC）2023今日於巴塞隆拿開幕，市場料電子消費和衛星通訊應用，將會成為MWC 2023大會焦點。高通（Qualcomm）隨即在會中宣布，將為小米、Oppo、vivo等多間手機製造商，提供衛星通訊功能。

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高通上月在消費電子展（CES）宣布，與衛星服務提供商Iridium合作，推出了驍龍衛星（Snapdragon Satellite）技術，從而讓智能手機可以在緊急情況下，使用衛星發送雙向短信和其他通訊應用程式。

該企是次在MWC會上透露，相關的衛星技術將用於即將推出的RF調解器（modem），以及搭載Snapdragon 8和Snapdragon 4系列芯片的多款智能手機中。當中包括小米、Oppo、vivo、Motorola、Nothing和 Honor的多間手機製造商。惟高通和相關手機製造商，均沒有透過哪些設備將會率先具有衛星通訊功能，以及計畫何時推出相關功能。

高通產品管理副總裁Francesco Grilli表示，通過將驍龍衛星集成到下一代設備中，「我們的合作夥伴將能夠提供衛星訊息傳遞功能，這要歸功於成熟且商用的全球LEO（低軌道衛星） 星群。」

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責任編輯：殷凱怡

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