美國波蘭德國擬聯合軍演 應對俄羅斯威脅

德國新任防長皮斯托留斯（Boris Pistorius）透露，美國正與德國及波蘭研究，於波蘭首都華沙舉行聯合軍演，對外展示北約（NATO）的軍事實力及應對俄羅斯威脅。

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德國公共廣播聯盟（ARD）經濟日報周日（26日）引述皮斯托留斯指，三國目前正考慮聯合軍演，不過現階段未能確定任何細節。

他表示波蘭與遭到入侵的烏克蘭接壤，於波蘭軍演將向北約盟國與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發出非常明確的信號，顯示北約遠遠沒有普京長期想像中弱勢，也比起俄羅斯去年揮軍攻打烏克蘭前更強大和團結。

甚至是在盟友層面來看，皮斯托留斯認為對波蘭、斯洛伐克、波羅的海三國等東歐國家而言，更重要是看到德國作為最重要的歐盟成員，及美國作為跨大西洋夥伴，正履行防禦義務。

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另外，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）聲稱，繼華府作出警告後，中方正權衡是否向俄羅斯提供致命軍援。

沙利文指美國與歐洲盟友都有發出明確訊息，他認為目前很難斷定中方支持抑或已放棄對俄軍援，但目前亦未見他們採取行動向俄提供武器。

中國外交部發言人近日重申，中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。

中方從不接受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。美方應當切實反思自身所作所為，停止再做拱火澆油、趁火打劫、趁機牟利的事情，和中方一樣真正致力於勸和促談。

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責任編輯：鄭錦玲