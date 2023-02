【消費優惠】Häagen-Dazs國際婦女節優惠 單一消費滿100蚊即減38蚊

Häagen-Dazs™特別藉國際婦女節於2月27日至3月12日推出【Scoop it up, Love yourself】推廣優惠,顧客於活動期間蒞臨Häagen-Dazs™ 專門店,追蹤Häagen-Dazs™ 官方Facebook專頁或Instagram帳號,以及讚好【Scoop it up, Love yourself】推廣貼文,即可享受單一消費任何雪糕產品滿100元減38元的期間限定優惠。

品牌找來歌手李幸倪(Gin)及女藝人符曉薇(Leanne)分享她們永不退縮的精神。來自馬來西亞的李幸倪,在陌生城市迎接事業和生活上的洗禮。即使偶爾迷惘,也無礙她趁年輕為夢想放膽一搏’她表示累了便嚐一口最愛的黑朱古力杏仁雪糕,像魔法般為自己注入能量。她說,成功的定義,要由自己決定。

另一位令人欽佩的女藝人符曉薇,像Rose一樣擁有多種身份:既是歌手陳柏宇的妻子、4歲女兒Abi的廿四小時母親,又是個積極發展個人事業的YouTuber,像很多香港女性一樣家庭工作兩不誤。但Leanne在生活中面臨低潮時也曾想過放棄,但她如Rose般堅強樂觀,屢敗屢試,在家人的支持下跨越一個個灰暗時刻。

撰文:鄭日棱