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【消費優惠】Häagen-Dazs國際婦女節優惠 單一消費滿100蚊即減38蚊

理財智慧 18:02 2023/02/27

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【復常之路】公院、院舍撤銷強制核酸檢測要求　周三起免費核酸檢測服務停止【下一頁

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

品牌找來歌手李幸倪(Gin)及女藝人符曉薇(Leanne)分享她們永不退縮的精神。來自馬來西亞的李幸倪，在陌生城市迎接事業和生活上的洗禮。即使偶爾迷惘，也無礙她趁年輕為夢想放膽一搏’她表示累了便嚐一口最愛的黑朱古力杏仁雪糕，像魔法般為自己注入能量。她說，成功的定義，要由自己決定。

另一位令人欽佩的女藝人符曉薇，像Rose一樣擁有多種身份：既是歌手陳柏宇的妻子、4歲女兒Abi的廿四小時母親，又是個積極發展個人事業的YouTuber，像很多香港女性一樣家庭工作兩不誤。但Leanne在生活中面臨低潮時也曾想過放棄，但她如Rose般堅強樂觀，屢敗屢試，在家人的支持下跨越一個個灰暗時刻。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

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撰文：鄭日棱

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