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【餐飲股回勇】海底撈盈喜獲券商唱好 股價急升逾13％ 餐飲股全綫造好

股樓投資 17:53 2023/02/27

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海底撈（06862）上周五（24日）發布盈喜，料去年扭虧為盈賺不少於13億元人民幣，多家大行發表報告唱好，更刺激海底撈及一眾內地餐飲股股價急升。

海底撈今日（27日）收報21.9元，升13.7%，最高曾升20.2%至23.15元，成交額23.9億元。九毛九（09922）收報19.46元，升3.7%；頤海國際（01579）報23.75元，升4.2%；奈雪的茶（02150）收報7.01元，升3.1%；呷哺呷哺（00520）收報8.46元，升1.2%。

大行對海底撈評級及目標價

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摩根士丹利報告指，內地餐飲股近期股價雖然反彈，但估值仍然吸引，並短期看好海底撈，目標價由20元上調至24元，評級「增持」。

中信證券指，預期海底撈去年下半年賺12.4億元人民幣，表現遠勝預期，淨利潤率亦達7%。集團在疫情下成功控制各項費用開支，有望在復常後提升經營利潤空間，上調評級至「買入」，目標價28元。

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記者：李兆明

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餐飲股 餐飲 目標價 海底撈（06862） 大行報告 港股 奈雪的茶（02150） 九毛九（09922） 頤海國際（01579） 呷哺呷哺（00520）

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