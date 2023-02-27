【口罩令】全球陸續放寬 多數建議室內佩戴 環球社會熱點 16:41 2023/02/27 分享： 分享： 全球各地政府持續降低新冠防疫要求，口罩令亦陸續放寬。歐美地區去年起已大致取消，亞洲不少國家及地區在今年亦逐漸下調口罩要求。 紐約市低價賤賣多餘抗疫物資 逾17億醫療用品僅售390萬 【下一頁】 【新冠疫苗】新加坡確認首宗接種後死亡事故 【下一頁】 各地口罩要求 ▼點擊圖片放大 +5 +4 緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】 責任編輯：吳漢培 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 世衛表明繼續追查新冠源頭 再去信中國尋協助 2023/02/16 世衛表明繼續追查新冠源頭 再去信中國尋協助 【英國王室】卡米拉二度確診 本周所有行程取消 2023/02/14 【英國王室】卡米拉二度確診 本周所有行程取消 日本宣布畢業禮無需戴口罩 擬再放寬公共交通要求（第二版） 2023/02/10 日本宣布畢業禮無需戴口罩 擬再放寬公共交通要求（第二版） 日本或3月解除室內口罩令 民眾自行決定 2023/02/09 日本或3月解除室內口罩令 民眾自行決定 新加坡取消公共交通口罩令 降格新冠威脅 縮治療補貼 2023/02/09 新加坡取消公共交通口罩令 降格新冠威脅 縮治療補貼 你可能感興趣 世衛表明繼續追查新冠源頭 再去信中國尋協助 12:32 2023/02/16 世衛表明繼續追查新冠源頭 再去信中國尋協助 【英國王室】卡米拉二度確診 本周所有行程取消 11:15 2023/02/14 【英國王室】卡米拉二度確診 本周所有行程取消 日本宣布畢業禮無需戴口罩 擬再放寬公共交通要求（第二版） 17:03 2023/02/10 日本宣布畢業禮無需戴口罩 擬再放寬公共交通要求（第二版） 疫情 口罩 防疫措施 亞洲 北美洲 歐洲 新冠肺炎疫情 新冠肺炎