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【口罩令】全球陸續放寬 多數建議室內佩戴

環球社會熱點 16:41 2023/02/27

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全球各地政府持續降低新冠防疫要求，口罩令亦陸續放寬。歐美地區去年起已大致取消，亞洲不少國家及地區在今年亦逐漸下調口罩要求。

紐約市低價賤賣多餘抗疫物資 逾17億醫療用品僅售390萬 【下一頁】

【新冠疫苗】新加坡確認首宗接種後死亡事故 【下一頁】

各地口罩要求

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責任編輯：吳漢培

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