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【可持續發展】華御結辦小學海報設計賽推廣農業、勝出者可日本遊學　另夥三學校舉辦價值觀教育計劃

Hot Talk 16:34 2023/02/27

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【可持續發展】華御結辦小學海報設計賽推廣農業、勝出者可日本遊學　另夥三學校舉辦價值觀教育計劃

百農社旗下專營「御結」（飯糰）的華御結宣布，與學界攜手，聯同三間協辦學校，包括聖公會奉基千禧小學、愛秩序灣官立小學與佛教林金殿紀念小學共同推行價值觀教育之「御享午餐 • 結伴同行」計劃，並於2月25日正式啟動。另外將舉辦全港性的海報設計比賽，獲勝同學有機會參與日本遊學團。

計劃設有校園創意思維工作坊，讓學生了解社會問題並進行思考，期望引起對永續農業的關注。華御結稱，由2月中旬開始，計劃為夥伴學校提供實體校園工作坊，帶領學生了解可持續的糧食系統及香港糧食進口情況，思考和設計可行的解決方案，培養學生的責任感、同理心、關愛與承擔精神等重要價值觀。工作坊直接接觸到10間學校的學生，總人數超過6,000人。

華御結舉辦全港性的海報設計比賽，承諾根據參與海報設計比賽的學生人數而捐出同等數量的御結予基層兒童，傳遞關愛之心。最後，海報設計比賽獲勝同學有機會參與海外遊學團，獲獎者更有機會參觀御結製作工廠，了解可持續的糧食系統及稻米的生產環境和過程等。

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