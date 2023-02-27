▲ 【中電002】中電CEO藍凌志：澳洲電力市場今年仍具挑戰 正物色合作夥伴助當地實踐能源轉型

中電控股 （00002） 澳洲業務去年錄得逾52億元營運虧損，中電首席執行官藍凌志表示，澳洲電力市場相當波動，但當地業務仍是集團主要業務之一，去年業務出現嚴峻挑戰，主要受到合約價值的公平值變動因素及煤炭供應不足所影響，預期今年澳洲電力市場仍然具挑戰性。

他指，集團現時已盡力確保澳洲電廠營運情況會好於去年，並透過開拓更多元化的煤炭來源，以穩定煤炭供應，預期下半年雅洛恩電廠經營環境會有改善。

雅洛恩電廠停運維修前 要有穩定可靠及足夠的電源替代

EnergyAustralia將把雅洛恩電廠的大型停運維修計劃提早於2023年至2024年展開，以應對發電可靠度持續不穩的問題。藍凌志指，雅洛恩電廠已有停運維修時間表，但基於電廠主要向新南威爾斯洲及維多利亞省供應電力，故集團要確保在停運維修前，可提供穩定可靠及足夠的電源替代。

目前澳洲電力市場正經歷能源轉型的波動時期，藍凌志稱，能源轉型需要大量投資，故此中電正尋覓業務或項目合作夥伴，去年減持印度業務Apraava Energy股權便是一例。

烏克蘭戰爭持續，藍凌志指，由於俄羅斯是全球第三大能源供應商，若歐美持續停止向俄國採購能源，國際能源價格料於高位徘徊。

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編輯：陳韻妍